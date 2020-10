El reclutamiento para la Feria de León 2021 tendrá que esperar

LEÓN, GUANAJUATO.- Este año el reclutamiento para la Feria León 2021 tendrá que esperar. Debido a la pandemia por el covid-19 es incierto que se lleve a cabo.

Podría ser posible que la Feria Estatal de León 2021 no se lleve a cabo, todo está en el panorama de la curva de contagios de coronavirus no solo en el estado, si no en la ciudad.

Como cada año, en el mes de enero y algunos días de Febrero, la feria es el principal atractivo de la ciudad zapatera, pues el evento de programación variada como artistas, conciertos, pabellón gastronómico, artesanal, exposición ganadera, entre otros, requiere contar con el apoyo de personal, sin embargo, esta vez, podría no ser necesario.

Por lo pronto, Guadalupe Robles, directora de la Feria León, dijo que el reclutamiento de personal ha sido pospuesto, de acuerdo con información de Milenio León.

"No estamos todavía nosotros reclutando, hasta no tener certidumbre como patronato, que nos diga a nivel estatal y municipal".

Robles señaló que queda esperar a que las autoridades pertinentes les anuncien la viabilidad de llevar a cabo el evento, por ahora, el patronato de la feria ha trabajado en desarrollar los protocolos de sanidad y capacitaciones.

"Creo que lo más importante para nosotros es la salud y estamos preparados para ir cuidando a nuestros visitantes si es que se nos permite hacer el evento".

Feria de León: oportunidad laboral

Cada año en la Feria de León se ofertan empleos en distintas labores como: módulos de información, visitas escolares, guardería, mercadotecnia, recursos humanos, seguridad, entre otros, esta edición 2020, un total de mil diez plazas fueron ocupadas para el evento.

