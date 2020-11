El racismo invisible: la discriminación de Televisa a un actor leonés

"Sentí cómo me estaban observando. Voltearon a verme, después de una conversación de unos tres minutos llega una chica conmigo a decirme que no están buscando personas con mi perfil, personas de tez morena, pero había muchos morenos. No sabía cómo reaccionar ante el hecho. Me fui pensando a mi casa qué pasó en realidad. No fue mi tez por lo que no me dejaron hacer el casting, fue por mis rasgos indígenas", indicó el joven.