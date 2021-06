El PSG se niega a vender a Mbappé

Pocos días antes de empezar la Eurocopa, el mercado de fichajes ya ha tomado velocidad de crucero. Ya se están empezando a confirmar los primeros movimientos oficiales, y los principales clubes del panorama europeo están reforzando sus plantillas con el fin de empezar el próximo curso con buen pie. Uno de los principales objetivos será el de desbancar al Chelsea como flamante campeón de la Champions League.

Hasta el momento, uno de los clubes que más se ha reforzado con relación a otras entidades de primera línea es el FC Barcelona, que ya ha hecho oficiales tres incorporaciones: Agüero y Eric García -del Manchester City- y Emerson Royal -del Betis. Madrid y Barça siempre son dos vasos comunicantes, y siempre ha existido -y existirá- una guerra fría con relación a intentar quedar uno por encima del otro. Los aficionados madridistas ven con inquietud cómo el equipo necesita refuerzos después de un año en blanco, una temporada muy decepcionante que ha finalizado con el adiós del técnico Zinedine Zidane. El francés, después de iniciar un periodo de reflexión, ha decidido abandonar el club de la Castellana y dejar su relevo a Carlo Ancelotti.

El Real Madrid ha confirmado hasta el momento una sola incorporación, la del defensa -y "todo campista"- David Alaba. El central austriaco ha llegado con la carta de libertad tras finalizar contrato con el Bayern de Múnich, por lo tanto, todo parece indicar que ocupará la baja de uno de los puntales más importantes del Madrid en los últimos años: Sergio Ramos.

Tras este movimiento, al conjunto blanco todavía le restan dos áreas del terreno de juego por reforzar: la línea medular y la delantera. En la zona central del campo hay un baile de nombres constante que deja entrever que el elegido no está nada claro. En cambio, en la delantera la situación es diametralmente diferente. El futbolista con el que sueñan los aficionados blancos tiene nombre y apellido: Kylian Mbappé. Una de las máximas estrellas del Paris Saint Germain es el objetivo número 1 del Real Madrid para la próxima temporada. Pero los madrileños tienen un problema, ya que si algo ha definido al PSG los últimos años es su reticencia por desprenderse de sus estrellas. Que le pregunten al Barça y a su serial estival con Neymar.

Parece que la situación con Mbappé también parece que será la misma. El presidente de la entidad parisina, en una entrevista concedida al diario L'Équipe, ha realizado unas declaraciones que sorprenden por su contundencia: "Mbappé se quedará, no lo venderemos y nunca se irá gratis." Si el Madrid quiere llevarse finalmente al atacante francés, deberá efectuar lo que se conoce popularmente como un "all in", intentar seducir al jugador con una potente oferta deportiva que pueda romper el dique de contención del presidente parisino. En la complicada operación podrían entrar jugadores, pero parece que ninguna pieza actual del Real Madrid podría suplir la trascendencia mediática del joven delantero galo. Hay que tener en cuenta que el jugador actualmente milita en el club de referencia de su país, y que comparte vestuario con algunas de las mejores estrellas del panorama mundial.

Pero el presidente del club español, Florentino Pérez, rema con el viento a favor, ya que el jugador finaliza contrato la próxima temporada. Esto significa que, si no se efectúa la renovación de su contrato, el futbolista podría llegar gratis a la disciplina blanca. Es por eso por lo que las declaraciones del presidente del PSG sorprenden, ya que parece que haga caso omiso a esta situación. Solo se podrían justificar en que el dirigente deportivo tenga muy claro que conseguirá renovar al talentoso atacante.

El Madrid ya ha comenzado a analizar el mercado para identificar a otros jugadores que puedan desempeñar un rol similar. Uno de los nombres que ha sonado con más fuerza en los últimos días ha sido el de Hirving Lozano, delantero mexicano del Nápoles que ya coincidió con Carlo Ancelotti.

Todo parece indicar que el conjunto español tendrá que trabajar a toda máquina para fichar al futbolista y que este serial se presenta como uno de los culebrones del verano. Cabe recordar que el Real -y Florentino Pérez en particular- es uno de los clubes especialistas con relación a fichar jugadores en el último minuto del mercado de fichajes. Una situación que emula a muchos triunfos deportivos del club merengue.

Por lo tanto, no se puede descartar absolutamente ningún escenario, habrá que estar pendiente a las declaraciones futuras de Nasser Al-Khelaïfi para ver si rebaja la hostilidad de su discurso.

