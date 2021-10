El presidente me había dicho que no hay problema con el Fiscal: Diego

"El presidente y yo hemos platicado en corto con respecto al fiscal. Él me ha dicho que no hay ningún problema con el fiscal. Le pregunté personalmente cuando vino a Guanajuato. Directo. Cuando vino a Tierra Blanca se lo pregunté al presidente. Me dijo que no había ningún problema. Si había algo, si sabía algo, me dijo que no. Si tenía alguna sospecha, me dijo que no. Y yo asumí esto", declaró el gobernador en entrevista.