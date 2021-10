El PRD acusa al PAN de "congelar" en el Congreso el matrimonio igualitario

El 26 de febrero del 2013, la entonces diputada del PRI, Erika Arroyo, presentaba una iniciativa: Ley de Sociedades de Convivencia. Contemplaba y describía un acto jurídico bilateral que se constituye cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad o con capacidad jurídica plena, establecen un hogar en común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua, asumiendo que en un estado social y democrático de derecho no existe razón, ni fundamento jurídico alguno, que sustente la falta de reconocimiento de derechos civiles, económicos y sociales por causa afectiva, de agradecimiento de las personas o de preferencia sexual.

La propuesta fue archivada el 13 de junio de 2013. Un año después, en febrero del 2014, el PRD y el PRI, a través de la diputada Guadalupe Torres y el diputado Guillermo Romo, hacían un segundo intento sumando iniciativas. Sin embargo, después de cinco años, esta propuesta de reformas sigue “pendiente” en la Comisión de Justicia.

El 18 de octubre del 2018, el actual diputado local por el PRD Isidoro Bazaldúa presentó otra iniciativa que también pretende reformas el Código Civil, estableciendo como objetivo mantener la igualdad sustantiva de los dos sexos, contemplando el matrimonio como la unión libre de dos personas, suprimiendo lo relativo a cualquier distinción de género, con la connotación de la eliminar a discriminación.

No obstante, y después de once meses de haber sido presentada, dicha iniciativa está "congelada" ende la Comisión de Justicia, según el PRD. Tras esta situación, Bazaldúa se pronunció e hizo un llamado a la presienta de la comisión, la panista Cristina Márquez Alcalá, para que ya se haga el análisis de la propuesta.

“Lastimosamente en Guanajuato hay muchísima resistencia. Es un Estado con doble moral. Pareciera que son temas tabú. Sin embargo, ya no lo son en la práctica, es una resistencia de un grupo parlamentario mayoritario”. El congresista aseguró que la aprobación de las reformas para permitir el matrimonio igualitario en el estado, son cuestión de tiempo, y que en Guanajuato va a suceder, “tarde que temprano”.

Ante estas declaraciones, la diputada presidenta de la Comisión de Justicia afirmó que aún no es el momento oportuno para tomar los acuerdos necesarios al interior de la comisión.

“Mi facultad como presidenta es ir desahogando los temas en la forma en la que a mi me parezcan. La procedencia o la oportunidad. Por tiempos o por el periodo en que se tratan. En ese sentido lo he estado atendiendo y así lo seguiré atendiendo.”, dijo Márquez.

Sin embargo, en las funciones de la presidencia de una comisión --atribuciones establece la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo-- se confirmó en el artículo 94, que la diputada no tiene establecidas las facultades legislativas que ella refiere.

Después de estas declaraciones, la diputada del PRD, Claudia Silva Campos, dio a conocer que aunque no tengan voto, asistirán a las próximas sesiones de la Comisión de Justicia para buscar que la presidenta de la mencionada comisión cambie su forma de pensar y aborde el tema.

Raúl Márquez Albo, nuevo coordinador de Morena en el Congreso de Guanajuato.

Morena, la sorpresa

Aunque a nivel nacional la tendencia legislativa de Morena es que se trabaje y se pronuncie a favor de reconocer los derechos de la comunidad LGBTTTIQ, el coordinador de la fracción morenista en el Congreso local, el ex panista Raúl Márquez Albo, dijo que no quisiera adelantar temas cuando no están en la mesa de discusión y no son debate público.

Asociaciones y colectivos como Rubí Ayudar, Circulo Diverso de México, Pride León, Belleza Gay Bajío, Chicas Bis León, Amicus y otras, han presentado ante el Congreso del Estado su interés por participar en las mesas de trabajo que desarrollen las comisiones para estudiar las iniciativas que plantean el matrimonio igualitario, sin embargo, han sido desplazados porque las iniciativas siguen atoradas.

En 2018 en Guanajuato, se registraron más de 60 matrimonios igualitarios, que lograron celebrarse mediante amparos. Cuyos recursos jurídicos costaron entre 30 y 40 mil pesos cada uno. Sin embargo, con los mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de haber señalado que las constituciones o código civiles de algunos estados violentan los derechos humanos, los costos se redujeron de entre 4 y 6 mil pesos.

Rubí Suárez Araujo.

Rubí Suárez Araujo, la primer mujer trans en haber asumido una regiduría en el Ayuntamiento de Guanajuato capital, y que ahora participa en diversos movimientos sociales que luchan por la perspectiva jurídica en la diversidad sexual, recordó que en las Juntas Distritales que convoca el INE y en las que ella participa, la representación del PAN declaró que trabajarán por los derechos humanos de la diversidad sexual.

“Si la diputada Cristina no está dispuesta a acatar los cambios sociales, que renuncie. Que se informe de los pronunciamientos que su mismo partido emite”.