'El Pato', el señor de los fletes que fue asesinado por motosicarios

El cristal de su automóvil estaba tapizado de balas, había hoyos en la carrocería y en el parabrisas. Con al menos 10 tiros acabaron con la vida de ´El Pato´, un señor conocido en Villagrán.

Se llamaba Eduardo, se apellidaba Moreno San Elías. Extraoficialmente se dice que tenía 51 años. Era un señor que se dedicaba a hacer fletes, trasladaba mudanzas en su "camionsito" dice la gente que lo conoció. "A mí me cambió de México a León, dos veces nos cambió de casa, él manejaba", cuenta un conocido de ´El Pato´.

Eduardo era dueño de Transportes Moreno, una empresa de fletes que llevaba años funcionando. El llevar los objetos de la gente de un lado a otro lo llevó a ser un personaje en la ciudad, la gente lo conocía como ´El Pato´. Sus familiares recibieron una terrible noticia esta mañana: lo asesinaron en su propio coche, afuera del Hospital Comunitario de Villagrán.

El automóvil de 'El Pato' tenía al menos 10 balazos (Foto: redes sociales)

En plena luz del día, pasadas las 8 de la mañana lo acribillaron. ´El Pato´ conducía un Dodge Atittude, hizo una parada rápida en el cruce de la calle Morelos y el bulevar Luis Donaldo Colosio, ahí dos hombres que iban en una motocicleta le cerraron el paso, le apuntaron y comenzaron a dispararle. Extraoficialmente se dice que los motosicarios se bajaron del vehículo y descargaron sus armas en contra de Eduardo. Eran 10 balazos los que perforaron su coche y acabaron con su vida. Su cuerpo quedó al volante, ahí falleció.

El hecho ocurrió afuera de este hospital, el comunitario en Villagrán. Ahí Eduardo hizo una parada rápida, pero lo acribillaron desde una motocicleta

Los 10 casquillos percutidos quedaron tirados sobre el suelo. Eran la evidencia de esta sangrienta muerte. Los agresores le dispararon en la cabeza, su cuerpo no resistió el ataque. Su coche blanco estaba perforado, se veían balas en la ventanilla del conductor, en el parabrisas y en la carrocería.

Esta balacera provocó el cierre en la entrada de Villagrán. Pues Eduardo circulaba por la lateral de la carretera Panamericana.

Cuando los policías llegaron Eduardo ya había fallecido, en su volante (Foto: redes sociales)

De acuerdo con el periódico am, una señora vio el momento exacto de esta muerte. "Me tapé los oídos y vi como no dejaban de disparar. Después corrí a la parada del camión y me escondí", contó una comerciante al am.

La escena fue acordonada con cintas amarillas, mientras los peritos del Servicio Médico Forense se llevaron el cadáver de un señor que al parecer solo se dedicaba a trasladar fletes. Los motosicarios aceleraron después de cometer el homicidio.

El asesinato de ´El Pato´ fue un día después de un ataque armado en la misma ciudad

Apenas este jueves se habló de Villagrán por la muerte de 5 personas en dos ataques simultáneos. La sangre corrió en la misma colonia, por la misma calle. El primer asesinato se registró pasadas las 10 de la mañana en la calle Picacho. Las autoridades encontraron a un hombre tirado sobre el asfalto con impactos de bala, cuando llegaron ya había muerto. Se desconoce su identidad, de acuerdo con El Sol del Bajío era un hombre de entre 30 y 35 años.

Las 5 personas fallecieron en el mismo cuadro, en la colonia Praderas de la Venta, en la calle Picacho

En la misma calle, pero horas más tarde asesinaron a tres hombres y una chica de 16 años en su propia casa. Los balazos sonaron por la calle y los paramédicos confirmaron la muerte de estas víctimas. Además, los agresores lanzaron una granada a un tracto camión estacionado, las llamas aterrorizaron a los vecinos. Los Bomberos llegaron al rescate, sin embargo, el camión se perdió en su totalidad. Este ataque dejó a un hombre herido, un repartidor de garrafones que fue alcanzado por las balas, fue trasladado con vida al nosocomio.

La gente de Villagrán se sorprendió al enterarse del nuevo ataque de esta mañana, no pasaron ni 24 horas cuando habían asesinado a ´El Pato´, después de matar a 5 personas el día anterior.

¿Tendrán relación los hechos?