El PAN interpone 5 demandas contra Sheffield

Guanajuato.- El Partido Acción Nacional interpuso cinco demandas en contra de la candidatura de Ricardo Sheffield por no haber cumplido con lo que manda la Ley electoral del Estado de Guanajuato, declaró Eduardo López Mares, secretario general del PAN en el estado.

"Sheffield no cumplió con los requisitos de registro de los integrantes de su planilla, se adelantó a realizar campaña sin tener la candidatura, además no sabemos de dónde sacó los recursos, seguramente por eso no quiere hacer frente al registro 3 de 3 por la integridad que pide el IACIP en coordinación con el IEEG".

"Sheffield sabe que no tiene nada que perder, él está totalmente perdido, por eso está yendo a todas y recurre al ataque de las instituciones y a las personas, hemos visto cómo en redes sociales la población no lo está recibiendo".

Cinco infracciones a la Ley electoral

López Mares exigió a Morena en León que cumpla con lo que marca la Ley para todos los partidos, "En el caso de Ricardo Sheffield, sabemos que su credencial de elector no está vigente, este es el documento que presentó dentro de su expediente, fue emitida en 2014 y tampoco tiene su cambio de domicilio, esa es una infracción al artículo 110 de la constitución local".

"La residencia de Sheffield no es efectiva, él ha trabajado en los últimos dos años en la ciudad de México, su residencia no ha sido permanente ni constante, eso lo pide la Ley, no es una residencia efectiva".

"Tampoco presentó el formato SNR el cual establece la capacidad económica de las personas, donde establecen ciertas características del patrimonio, de la situación fiscal del propio candidato, no lo tiene, hace lo mismo con la 3 de 3, le oculta a la ciudadanía su patrimonio, oculta la grandeza de su patrimonio".

"La primer síndico de la Planilla de Sheffield, María Amparo Ríos, no tiene constancia de residencia y aún así le fue aprobada su candidatura".

Las otras dos infracciones corresponden a que Sheffield inició campaña sin antes haber sido aprobada su candidatura con la autorización del IEEG, además de que no contaba con una cuenta bancaria para registrar sus gastos de campaña.

"Como arrancaron campaña sin que se le haya aperturado la cuenta bancaria concentradora para poder facturar, todos los candidatos tuvimos que esperar a que el IEEG nos aperturara la cuenta para que a partir de allí comenzara a contabilizar el tope de gastos de campaña".

"Vamos a pedir a la Unidad Fiscalizadora del INE que investigue, la Ley considera que el uso de recursos sin comprobar son ilícitos, ya que no se puede saber de dónde sale el origen, le solicitaremos al equipo jurídico del PAN que proceda con la queja para que se investigue el origen del recurso, es algo relevante, no sabemos de donde sale, no queremos pensar que proviene de recursos públicos o de programas federales para campañas electorales, la autoridad electoral lo debe de investigar"

López Mares agregó que el partido interpuso en total 9 impugnaciones que alcanza a 96 planillas de candidatos a alcaldes, de los cuales 28 candidatos pertenecen a Morena, 32 al Partido del Trabajo y 36 a Movimiento Ciudadano.

"Hay partidos políticos que no fueron capaces de llevar a cabo sus procesos internos, son partidos que prometen hacer milagros pero no pueden poder orden en el interior de su propio partido, por eso no pueden arrancar bien sus campañas, al PAN la ciudadanía nos respalda por que hacemos un trabajo profesional y respetuoso", concluyó.

