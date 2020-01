El Observatorio Ciudadano pide reuniones de seguridad semanales a Santillana y Diego Sinhue

El Observatorio Ciudadano de León (OCL) tiene nueva presidenta. Ella es Rocío Naveja Oliva, quien se acompaña de un grupo de 27 consejeros. Mientras tomaba el cargo dijo que la seguridad será el tema principal durante su periodo al mando, del 2020 al 2022.

"Como madre de familia me preocupa el aumento de índices delictivos. Tenemos una realidad social que no nos favorece. Y no tenemos confianza en nuestras autoridades", comentó la nueva presidenta del OCL.

Rocío Naveja Oliva

Las pantallas de su presentación como dirigente decían #DóndeEstásDiego, #DóndeEstásHéctor. Así eran los hashtag con los que Rocío Naveja enfrentó a las autoridades, y pidió que el gobernador Diego Sinhue y el alcalde Héctor López Santillana den avances semanales sobre la seguridad. Que expliquen la disminución de delitos, que la gente tenga una mejor percepción de seguridad.

"No queremos estrategias, queremos resultados. Hoy el Observatorio convoca a las autoridades a asumir la parte que les toca. Lo que buscamos es lo mismo: paz y bienestar".

Rocío dijo aunque el periodo semanal sea corto para dar resultados, las quejas y problemas de inseguridad son muchos. Que es mejor darle prioridad en poco tiempo. Recomendó que las denuncias de la gente se abran a una carpeta de investigación. Y no solo queden en una demanda.

Así se leía en las pantallas de su presentación

El trabajo del OCL no se centrará solo en la seguridad, según su presidenta también vigilarán la educación, la salud, movilidad, y los espacios públicos.

Rocío Naveja asumió la presidencia después del fallecimiento de Luis Alberto Ramos. Quien llevaba seis años en el cargo y falleció el 14 de diciembre del 2019 luego de sufrir un infarto.