El nuevo culto en Guanajuato: El Diablo

León.- El nuevo culto en Guanajuato es extraño y desconcertante: el diablo, en todas sus manifestaciones. Hay diablos rojos y diablos negros, hay diablos clásicos como Baphomet, Belcebú y Mefistófeles. Y hay diablos adultos y diablos bebés.

La gente los compra para rezarles y pedirles favores.

Los ponen en un altar, los llenan de flores y veladoras y les rezan.

"La gente no entiende que es el diablo", platicó César Frausto, quien se ha sorprendido que este año el santo de moda es el diablo mayor. "Hay gente que le pide al diablo para hacer el bien, pero también hay los que le piden para hacer el mal. Lo que no entienden es que es diablo y el diablo no hace favores nada más por que sí", agregó.

El mercado Aldama de León y las tiendas esotéricas se llenaron de diablos este año.

Esto es nuevo. "Los clientes comenzaron a pedir imágenes del diablo. Y ya los tenemos. Son como santos, pero son del mal", platicó Adriana Rodríguez, propietario de varias tiendas esotéricas en la ciudad. "No entiendo por qué, pero ahora la gente le reza al diablo", dijo Adriana, con una imagen de satanás en la mano.

Las vitrinas de los negocios están llenas de santos. Hay vírgenes de Guadalupe, Niños Dios, San Judas, San Charbel, pero también hay imágenes paganas como San Malverde, el santo de los narcotraficantes, la Santa Muerte o El Niño Fidencio.

"Antes vendía a la Santa Muerte, era la moda, pero ahora es el Diablo. Le piden que los libere de sus problemas, que les ayude a hacer el mal", dijo César Frausto, quien tuvo que empezar a vender diablos para no quedarse fuera del mercado. "Yo los vendo porque las personas lo piden, pero yo creo que al diablo no se le debe rezar. Es el diablo", señaló.

Las imágenes del diablo no son baratas. Por ejemplo una figura de la Diabla Lili cuesta mil 800 pesos, un Baphome tiene un valor de 800 pesos.

En este Día de Muertos, los clientes piden también los diablos. Las personas han expresado su interés por ponerlos en los altares de muertos y en las ofrendas.

Hay una mezcla de imágenes religiosas e imágenes paganas. En los aparadores del mercado, Malverde comparte espacio con San Judas, la Santa Muerte con El Niño Fidencio y con el Niño Dios. "Afortunadamente todavía hay mucha gente que prefiere al Niño Dios o a la Virgen de Guadalupe", dijo César, el vendedor.

Mañana: ¿qué opinan de esto los sacerdotes católicos?

PR