El monstruo de 174 habitaciones que cerró por el coronavirus

Sus rejas son color café, están soldadas con la intención de que nadie entre. Entre ellas hay un letrero pegado que avisa a la gente la decisión de cerrar por la propagación del Covid-19. Es el Hotel Real de Minas Bussines Class, uno de los más importantes de la ciudad. El referente para dar asilo a los turistas.

Pero, ¿por qué este hotel decidió cerrar sus puertas antes que ningún otro? Hace ochos días circuló una noticia en los periódicos: periodista alemán del Rally da positivo de coronavirus en León.

Esta es la reja que se ve en la entrada del hotel

Te puede interesar Restaurantes de León agradecen a sus clientes y cierran temporalmente

La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que el reportero presentó síntomas y lo reportó a las autoridades. En ese momento ya se había hospedado en un hotel, ¿Se tratará del Real de Minas? Este es lugar al que llegan la mayoría de los extranjeros y empresarios cuando visitan la ciudad, pero esta información aún no es confirmada.

Las autoridades detallaron que el paciente estaba encerrado en su habitación, y que las 13 personas con las que convivió también estaban siendo investigadas. Desde el día en que detectaron que el reportero estaba contagiado lo aislaron, dentro del hotel en dónde pagó el servicio.

El estacionamiento se mantiene cerrado

Te puede interesar "No nos ha llegado orden oficial": Panteón Taurino se niega a cerrar

Las autoridades sanitarias no han dicho el nombre del hotel en el que este reportero se hospedó. Lo que sí se sabe es que los 174 cuartos del Real de Minas están vacíos. No hay trabajadores, camaristas, guardias de seguridad, recepcionistas, ni personal de mantenimiento. Porque todos ellos podrían estar en riesgo de contagiarse. La pandemia ha causado que hasta ahora haya 25 personas contagiadas en Guanajuato. y 18 de estos casos están registrados en León.

"En Grupo Real de Minas es prioridad salvaguardar el bienestar de nuestros huéspedes y colaboradores, por lo que se ha tomado la difícil decisión de suspender todos los servicios en las instalaciones de nuestro hotel Real de Minas Bussines Class", se lee en uno de los letreros que estaban cerca de las instalaciones.

Este es el aviso que dio el Grupo Real de Minas

Te puede interesar Patrones de León mandan descansar a empleados pagando salario mínimo

Afuera del hotel había cinco periódicos tirados. Cinco diarios de fechas consecutivas, cinco días en que nadie los recibió. Cinco días de ausencia en el hotel, ya no había nadie trabajando ahí. El hotel está cerrado.

La contrapuerta que impide la entrada parece estar muy bien soldada. Cada reja está sellada para no dejar entrar a nadie. Y en el estacionamiento hay un portón cerrado que impide la entrada y salida de coches. Ya no hay huéspedes, ya no hay carros. El hotel está muerto.

El hotel murió de un día a otro, ya no hay huéspedes ni trabajadores

Te puede interesar "Haz tu pedido y pasa a recoger"; restaurantes de León siguen operando

Al parecer los dueños quieren asegurarse de no sufrir ningún robo. Por eso la seguridad de reforzar las puertas y entradas. Si esta contingencia les va hacer perder dinero, lo que menos quieren es un saqueo. Porque la desesperación en tiempos del coronavirus, parece alertar a muchos.

El Real de Minas fue uno de los primeros hoteles en cerrar, después el hotel Monte León y el hotel Misión, en León. Los tres han comunicado que la razón es la misma: frenar los contagios de coronavirus en la ciudad.