'El Marro' lanza sus mensajes por redes sociales ¿quién lo asesora?

‘El Marro’ da instrucciones, él dice cuando comenzar un vídeo y a qué hora terminarlo. Pide que el encuadre sea solo a él y no al exterior. Sus mensajes son cortos y concisos, al parecer su objetivo es sembrar miedo, pero también rompe en llanto ante la desesperación de la captura de sus familiares.

En una de las grabaciones de este fin de semana José Antonio Yépez ‘El Marro’ rompe en llanto. Su voz es desesperada y se acelera cada vez más. En un segundo vídeo a unas horas de diferencia el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima se ve más “seguro”. Carga una metralleta y amenaza con no rendirse a pesar de la captura de sus familiares. ¿Quién lo asesora?

Es probable que uno de sus capos sea quien lo asesora. Alguien que sigue sus instrucciones, que al parecer también le aconseja que postura tomar en los vídeos. Hay que recordar que después de que circuló el vídeo en el que ‘El Marro’ lloró, se grabó uno más en donde se le ve con una postura más “fuerte”.

‘El Marro’ ha acudido a las redes sociales para hacer llegar sus mensajes. Aunque desapareció de los reflectores y hace mucho no se sabía de él en redes sociales este fin de semana reapareció en una primera grabación de menos de dos minutos para agradecer la lealtad y el apoyo de su gente.

"No voy a rajar bandera. Siempre voy a estar con ustedes, aunque me cargue la ver... Aunque me dejen solo como un pinche perro, me les voy a aferrar", dice El Marro, al borde del llanto.

José Antonio Yépez aparece sentado en una silla, en medio de un jardín. Usa una sudadera negra y se ve más delgado. Baja la mirada, y casi no mira a la cámara. En sus palabras se escucha la voz de alguien desesperado y enojado. Asegura que “de aquí hasta que nos lleve la ver…me les voy a aferrar”.

En este vídeo ‘El marro’ enfrenta a sus adversarios y asegura que no se rendirá. Cuando terminan las grabaciones su voz se quiebra y llora. Luego le pide a la persona que lo graba que pare el vídeo.

En el segundo vídeo el líder huachicolero parece estar más tranquilo. Aparece sentado en una silla de madera y carga un AR-15. Un arma larga para intimidar a quienes lo ven y lo escuchan.

“Esta vez hasta mi madre culeros. Humillaron, hicieron lo que quisieron con la familia. Voy a ser una pinche piedra en el zapato”, dice ‘El Marro’ con una voz más tranquila en comparación con el vídeo anterior.

Imagen de la izquierda corresponde al primer vídeo difundido por El Marro, la foto de la derecha es la segunda grabación en la que amenaza con seguir luchando

La forma de comunicar de ‘El Marro’ es diferente: actual y rápida. Sus vídeos llegan a miles de personas en cuestión de minutos. No importa mucho la locación, sino el mensaje y la forma en que lo da. Este fin de semana circularon estas dos grabaciones y pronto se compartieron.

La mayoría de sus mensajes los da sentado sobre un sillón o una silla. Con ropa oscura y las manos sobre sus piernas. En sus mensajes la mayoría de las palabras son groserías e insultos para sus enemigos o para el Gobierno.

De acuerdo con Milenio, esta imagen pertenece a la madre de 'El Marro' que fue capturada este sábado junto a 25 integrantes del CSRL

Pareciera que un mismo capo es su asesor de comunicación. Se encarga de grabar sus vídeos y difundirlos. No se sabe exactamente de donde provienen.

'El Marro’ en comparación con otros narcos

José Antonio Yépez dio un salto a la tecnología. Usa las plataformas para lanzar sus vídeos propios y hablar por el Cártel de Santa Rosa de Lima. Sin necesidad de ser entrevistado como Servando Gómez ‘La Tuta’, líder de los Caballeros Templarios. O como Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’ cuando ofreció una entrevista a la revista Rolling Stone. En donde decía que “la libertad es muy bonita”.

O como el caso de Rafael Caro Quintero, exlíder del cartel de Jalisco que fue entrevistado al ser capturado, tranquilamente aceptó que “de 8 casas que tengo, 2 son del narcotráfico”. Y confesó que entró al narco porque le gustó. Decía constantemente “me siento seguro de mí mismo”.

Las capturas que provocaron los vídeos de ‘El Marro’

Este sábado Celaya ardió. Las autoridades estatales y la Sedena agarraron infraganti a 26 presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima. El secretario de seguridad del Estado Alvar Cabeza de Vaca confirmó la captura. Entre los detenidos estaba la señora Lucha, madre del huachicolero. Así como Juana, hermana del criminal y Rosalba, su prima.

Una parte de los 26 presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima que fueron capturados San Isidro Elguera, Celeya

Los hechos ocurrieron cuando el personal de la Guardia Nacional y autoridades estatales, cumplimentaron una orden de cateo con apoyo de personal militar en un inmueble ubicado en San Isidro Elguera. Ahí aseguraron más de 2 millones de pesos que estaban destinados al pago de nómina que realizaría la madre de ‘El Marro’ a los integrantes del Cártel.

Esta detención provocó el enojo de los cómplices de ‘El Marro’, quienes en respuesta incendiaron 21 vehículos, 7 negocios y un terreno baldío. Celaya ardía literalmente.

