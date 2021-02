"El Marro" denunció maltrato en prisión; dan 24 hrs para resarcir daño

José Antonio Yépez Ortíz, mejor conocido como El Marro se quejó de tortura, maltrato, negación de medicamentos y visitas, segregación y distanciamiento del resto de la población de reos, un juez de Amparo le dio la razón y otorgó 24 horas para reparar el daño, solicitando un cambio inmediato en las medidas aplicadas sobre el preso huachicolero.

Este martes, el juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Segundo Circuito determinó la suspensión de plano y de oficio a las medidas aplicadas sobre el criminal. La queja fue presentada por Yépez Ortiz el pasado 9 de noviembre, ocasión en la que también solicitó una televisión y audífonos, petición que fue negada de inmediato por no ser calificada para proceder.

-Una televisión tipo Leadstar negra, de siete pulgadas, con antena y un par de audífonos Sony-, demandó como garantías el criminal, a las autoridades del penal.

Ante la negativa en la "demanda de garantías", El Marro se amparó argumentando los malos tratos a los que era sometido en su internamiento en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Después de dos meses, el reo guanajuatense obtuvo respuesta a su favor.

Fotografías de Yépez Ortiz el día de su captura (Foto: Especial).

Aunque no podrá ser acreedor del televisor y auriculares, El Marro ya no será víctima de los "abusos" ejercidos por las autoridades penitenciarias, y su tratamiento contra el "colesterol" tendrá que ser aplicado como el médico lo indique. Sin embargo, el huachicolero aún no podrá recibir visitas, esa solicitud espera resolución, dictó el juez de amparo.

Las personas privadas legalmente de su libertad, ya sea en prisión preventiva -caso actual de El Marro- o, en ejecución de penas, cuentan con la posibilidad de un procedimiento administrativo de peticiones, que les permite hacer valer sus derechos bajo las condiciones como recluso.

Entre las peticiones permitidas califican todas aquellas que pongan en riesgo sus necesidades vitales como lo es, la falta de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente.

LA CAPTURA DEL HOMBRE MÁS BUSCADO DE GUANAJUATO

José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, fue líder y fundador del Cártel Santa Rosa de Lima, célula delincuencial radicada en Guanajuato y dedicada en un inicio al robo de hidrocarburos. Hasta el día de su captura, Yépez Ortiz era considerado como uno de los hombres más buscados por las autoridades estatales y federales.

Quiero informarles que esta madrugada en un operativo conjunto entre Fuerzas Estatales y Federales fue detenido el principal líder de un grupo criminal que operaba en la región Laja-Bajío del Estado de Guanajuato. pic.twitter.com/V1HmCQXPrh — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) August 2, 2020

En la madrugada del 2 de agosto de 2020, el criminal fue capturado en una finca conocida como Las Galleras, en la comunidad de Franco Tavera perteneciente al municipio de Juventino Rosas en Guanajuato.

Hoy, el huachicolero está preso en un penal de máxima seguridad en el Estado de México y es juzgado por los delitos de robo de combustibles, delincuencia organizada, secuestro y tentativa de homicidio.

sp