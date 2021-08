El lunes regresan de forma escalonada 1.7 millones de alumnos de Guanajuato

El titular de la Secretaría de Educación del Estado, Jorge Hernández, declaró que no será obligatorio la carta responsiva, los uniformes y las cuotas escolares para el regreso a clases escalonado la próxima semana, en la cual se espera la movilidad de casi 1.7 millones de alumnos de nivel básico y media superior.

"La SEG invita a consultar los canales oficiales de la Secretaría de Educación, en virtud de que como en el caso de la carta responsiva, empiezan a surgir muchas informaciones y materiales, que no son avalados por la secretaría".

"Las mal llamadas cuotas no son cuotas al no ser obligatorias, son aportaciones voluntarias que se hacen en el entorno de la organización escolar, pero se acepta que son muy útiles e importantes, pero no son obligatorias"

"Respecto al tema de los útiles escolares, recomendamos a los padres de familia que se aproveche lo que tenían del ciclo escolar pasado, que se compre lo esencial y elemental, además de que no es obligatorio el uso del uniforme escolar, es deseable, sería bueno, pero no es obligatorio en este momento, el espíritu del gobierno es apoyar a las familias que están en situación compleja y no poner limitantes como una lista de útiles escolares o el uniforme", dijo el secretario.

Te puede interesar Papelerías llenas a una semana del regreso a clases

Recordó que durante el pilotaje realizado en junio, se logró que participaran 1,791 planteles, con 62 mil 161 estudiantes y 11 mil 373 maestros. Ahora el reto es lograr que del 30 de agosto a octubre de este año retornen a clases un millón 693 mil estudiantes de 12 mil escuelas públicas y privadas, además de 91 mil 512 docentes.

Mencionó que desde principios de agosto ya retornaron a clases presenciales 74 escuelas de nivel superior con 55 mil 701 estudiantes, mientras que en media superior retornaron 488 planteles con 45 mil 692 estudiantes.

Dijo que el estado ha invertido 218 millones de pesos en reparaciones de 3 mil 911 escuelas, y se han entregado 10 mil kits de sanitización a las escuelas.

En materia de deserción escolar, informó que durante la pandemia han abandonado la escuela 7 mil 635 alumnos, de los cuales 3 mil 063 pertenecían al nivel secundaria, 2 mil 957 de primaria y mil 580 de preescolar y 35 de educción especial.

En el nivel media superior se registró un abandono del 20% en bachillerato que representan 50 mil estudiantes de un universo de 250 mil, y en universidad el abandono fue del 10% que representa 23 mil estudiantes de un universo de casi 240 universitarios.

Jorge Hernández recomendó a los estudiantes portar en su mochila cubrebocas extras por si se les lleva a romper el que portan, así como gel personal para estarse sanitizando varias veces al día. La escuela proporcionará agua y jabón en las escuelas públicas, mientras que las escuelas privadas se organizarán con los padres de familia.

PR