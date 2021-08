El kínder al que nadie regresó a clases

León-. Mientras más de un millón de niños en Guanajuato regresaron a clases, el kínder "Niños Héroes" de la colonia Los Ángeles 2, en León, está vacío. No se escuchan gritos en el patio escolar y Blanca Alicia, la intendente, es la única que llegó esta mañana.

Nadie sabe por qué no se presentaron los pequeños a la escuela, si en la Primaria Luis Donaldo Colosio, que está a unos metros del kínder, ya hay alumnos. La intendente, de 53 años, cuenta que todavía este viernes les avisaron a los padres de familia que este 30 de agosto sería el retorno a las aulas.

Eran las 9 de la mañana y no había nadie en el kínder.

"El viernes según esto dijeron que iban a regresar, pero de última hora, ahorita me acaba de avisar la directora que iban a estar en línea".

El miedo a que los niños se contagien rodea a los padres de familia, la señora Blanca ha sido testigo de contagios en jóvenes y niños, incluso su hija de 23 años está contagiada de covid-19 y no se ha presentado a la Academia Metropolitana, donde estudia.

La intendente Blanca Alicia, barre el patio escolar y los salones sin niños

"De hecho hay mamás que dicen: yo no voy a exponer a mi hijo, yo no lo voy a traer (...) aunque sí hay medidas, de hecho les dieron un kit, caretas".

Mientras nos platica sobre el regreso a clases llega una madre de familia a preguntar si volvieron a clases, pues su pequeño es de nuevo ingreso en el kínder y no estaba informada. Luego de recibir indicaciones por la intendente, Luz de 27 años, afirma a La Silla Rota que el regreso a clases "es bueno", porque "los niños no saben nada, y en casa no aprenden igual".

"A los niños no les da miedo salir, andan en la calle, a ellos les vale, y nunca traen cubrebocas", por este motivo Luz cree que es hora de volver a las aulas.

Luz, de 27 años, es madre de un pequeño de kínder, no se presentó porque les dijeron que el regreso a clases sería en línea

"La verdad para mí sería mejor mandarlos a las clases (...) tengo cuatro niños: mi hija más grande va en la secundaria, el niño de kínder y dos más chiquitos (...) se supone que regresaban hoy, pero mira".

Su hija, estudiante de secundaria, tampoco regresará a clases, lo que argumentaron los directivos es que al ser pocos estudiantes los que decidieron volver a las aulas, para los maestros no es conveniente presentarse.

Este lunes 30 de agosto regresaron a clases millones de niños, tan solo en Guanajuato se espera el retorno de un millón 693 mil 766 estudiantes, y 91 mil 500 maestros en la primera semana.

Alumnos de la Escuela Eufrasia Pantoja, en Miguel Alemán Alemán y Álvaro Obregón volvieron a las aulas este lunes

El ajetreo volvió a las calles. Niños con mochilas caminando de prisa con su mamá. Tráfico en la ciudad y papelerías con gente que de última hora compra útiles. Sin embargo, este regreso se da en medio de una pandemia que aún no termina, y en un semáforo amarillo que suma 154 889 casos activos en Guanajuato y 11 701 defunciones.

A unos metros del kínder "Niños Héroes" está la escuela Primaria "Luis Donaldo Colosio Murrieta", a la que volvieron solo 150 alumnos de más de 600 que son en total. Y un plantel, que en propias palabras de la directora, no tiene las condiciones necesarias para el regreso, pues sufrieron robos y vandalismo, explicó la directora, quien se negó a que se tomaran fotografías de las aulas.