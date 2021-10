El Juego del Calamar, el disfraz más pedido en Halloween en León

León-. Caminar por los pasillos del Mercado Aldama da la sensación de vivir El Juego del Calamar, y es que la serie surcoreana impuso moda provocando que los comerciantes vendan desde piñatas de la muñeca que actúa en la serie, hasta máscaras y trajes de los villanos, incluso el pants del jugador ´456´ lucen en el Mercado Aldama y en el Josefa Ortiz de Domínguez.

En vísperas de Halloween y Día de Muertos y en medio de las compras que hacen los leoneses para disfrazarse, los vendedores no perdieron el tiempo, y aprovecharon a los personajes de la serie más vista en la historia de Netflix, para hacer negocio.

"Este año el disfraz de moda es el Juego del Calamar. Nos están pidiendo el cuadrado y el círculo, y el pants del 456. También la niña que tiene el disfraz de Ñoño. Así le dice la gente la Niña Ñoño", cuenta José Luis, uno de los vendedores de la calle Josefa Ortiz de Domínguez.

El disfraz con el número 00, que personifica el adulto mayor de la serie, se oferta en 395 pesos. Mientras que el pants completo del número 456 cuesta 650 pesos.

Estas caracterizaciones no distinguen edades, desde los adultos hasta los niños buscan las máscaras, y los disfraces para provocar temor en las calles este 31 de octubre. "Los piden los adultos pero también muchos niños", detalla José Luis.

En otras tiendas del mercado venden máscaras del líder de los antagonistas y trajes con el Cero y el Cuadrado, que simbolizan el nivel jerárquico entre los villanos.

La piñata de la muñeca que protagoniza los primeros capítulos sin duda es de las más populares, las fotos que se ven en redes se han vuelto una realidad en León, los niños quieren "pegarle" a este personaje en las fiestas infantiles.

Aunque Irma, una de las vendedoras, no ha visto la serie, confiesa que al popularidad internacional le ha traído cuantiosas ganancias.

"La gente está pidiendo piñatas de El Juego del Calamar. Yo no he visto la serie pero dicen que es muy buena. Las piñatas cuestan 40 la chica y 190 la grande", comentó Irma, comerciante.

La serie más vista que retrata la realidad económica de Corea del Sur

Con 111 millones de vistas, El Juego del Calamar se ha vuelto la serie más vista en la historia de Netflix, retratando la realidad económica de Corea del Sur en la que 456 ciudadanos endeudados se someten a juegos infantiles mortales con tal de ganar una alta cantidad de dinero.

Tras el debut de la serie el 17 de septiembre, la trama ha sacudido las opiniones de la gente: mientras unos aclaman la realización de la serie, desde la producción, hasta la historia, otros han criticado el nivel de violencia impuesto en el streaming.

Hwang Dong-hyuk , director de la serie, escribió la historia en el 2008, y de acuerdo con los medios le costó años llevar su propuesta a la pantalla por el grado de violencia al que se resistieron otras compañías.

El Juego del Calamar rebasa los niveles de audiencia de series como "La Casa de Papel", "Stranger Things", "The Witcher" , "13 Reasons Why", "You" y "Ginny & Georgia".

