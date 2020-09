El Jefe de Policía que libró 400 balazos llega a controlar Silao

Era increíble, el Jefe de Policía de Celaya libró más de 400 balazos al ir dentro de una camioneta blindada. Sus dos escoltas resultaron heridos, pero él estaba ileso aquella noche de noviembre del 2019. Se llama José Carlos Ramo Ramos y ahora se encargará de liderar la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Silao.

El día de ayer, el alcalde Antonio Trejo anunció la llegada de José Carlos Ramos a Silao. Diez meses después de que no se supiera información del Jefe de Policía, ocupó el territorio que Rómulo Catalán no pudo sustentar, pues el funcionario no aprobó los exámenes de control y confianza de la Policía.

Hoy anuncio a José Carlos Ramos Ramos como encargado de despacho de @SilaoSP, a quien hago la encomienda de fortalecer las estrategias de seguridad en #Silao y trabajar por salvaguardar la integridad de los silaoenses.#TrabajemosPorTodos #SilaoCiudadDeVanguardia pic.twitter.com/G7jU3EBSwW — Toño Trejo Silao (@TonoTrejoSilao) September 1, 2020

José Carlos Ramos tiene experiencia en Seguridad. Pero el ataque que sufrió en noviembre le hizo meditar el cargo y pensar dos veces si quería continuar en la Policía de Celaya. Cinco días después del ataque armado la alcaldesa Elvira Paniagua anunció a los medios que Ramos pensaba en renunciar, bastantes razones tenía. Pues había salido sano y salvo de un ataque directo.

Fue el 14 de noviembre del 2019 cuando Ramos circulaba con sus escoltas en una camioneta Pick Up, cuando iban por la carretera panamericana Celaya-Cortazar a la altura de la segunda fracción de Crespo un grupo de hombres armados le cerraron el paso con una camioneta tipo Jepp, desde ahí descargaron 490 cartuchos en menos de dos minutos. La balacera ocurrió cerca de las 7 de la noche.

El parabrisas y la carrocería de la camioneta estaban tapizados de balazos. Era casi imposible creer que sobrevivieron. Los dos escoltas resultaron heridos, uno recibió un balazo en el rostro, y otro en la pierna, días después se confirmaron estables de salud. José Carlos Ramos sano y salvo.

En la escena había 490 casquillos percutidos, la mayoría eran calibre .223, además de una decena de casquillos calibre .50 de uso antiaéreo. Los agresores se fugaron y dejaron su vehículo en el lugar de los hechos, las autoridades encontraron dentro del Jeep Sahara 300 cartuchos útiles, granadas y explosivos de humo, varios accesorios balísticos y poncha llantas, y por si fuera poco un arma Barret calibre .50, que es considerado el rifle más poderoso, capaz de perforar hasta el cemento y derribar aeronaves. Sus balas pueden viajar hasta dos kilómetros para alcanzar a la víctima.

Después de este fuerte ataque José Carlos Ramos dejó el cargo en Celaya. Desde noviembre del 2019 desapareció de la opinión pública, hasta el día de ayer que el alcalde Antonio Trejo lo anunció como el nuevo Jefe de la Policía de Silao.

José Carlos Ramos Ramos tiene 55 años, es originario de León. Tiene una licenciatura en Derecho y un diplomado en Mando Policial por la Comisión Nacional de Seguridad.

Su experiencia en la Policía lo ha llevado a los cargos que ha ocupado. Antes de ser Jefe de la Policía de Celaya, fue nombrado Director de la Policía de León, el 16 de noviembre del 2016. Fue un primer periodo que cumplió para luego irse a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). En 2018 nuevamente estuvo en León, a la cabeza de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta el 27 de junio del 2019 cuando llegó Mario Bravo al cargo.

El 1 de noviembre del 2019 la alcaldesa de Celaya Elvira Paniagua lo nombró Director de la Policía Municipal. A solo 14 días de ocupar el cargo los sicarios lo atacaron.

Este 1 de septiembre presentaron a José Carlos Ramos como el nuevo Jefe de la Policía de Silao. ¿Qué le depara?