El inevitable regreso a clases: indecisión y dudas rodean a padres de familia

León-. Este lunes 30 de agosto, en medio de 151 mil casos confirmados de covid en Guanajuato, y 11 mil 670 muertes, más de un millón de estudiantes regresarán a clases presenciales. El tema que ha dado de que hablar en un sinfín de titulares, hoy es conversado con los verdaderos protagonistas: los padres de familia.

Roxana Martínez, madre de dos pequeños de 7 y 9 años, que regresarán a clases este lunes, cuenta lo difícil que ha sido para ella y su esposo meditar la decisión de mandar a sus hijos a las aulas.

A su mente vienen el disparo de contagios en niños y las últimas muertes que han sensibilizado a los padres de familia.

"La verdad estamos indecisos, nos están dando la opción de híbrido y virtual, y la verdad que vayan nos da un poco de miedo, dudas, no sé, ya ves que ahorita están diciendo que les está dando más a los niños y a los jóvenes".

Además de analizar la decisión del modelo en el que regresarán sus hijos, tienen que pensar bien si es el conveniente, pues las autoridades escolares les advierten que ya no pueden cambiar de modalidad, es decir, si eligieron clases virtuales así será todo el ciclo, si son presenciales de igual de forma.

(Foto: Cuartoscuro)

"La que elijamos pues ya no vamos a podernos cambiar (...) se van a estar conectando de 2 a 5:30, pues ahorita estamos en eso, decidiendo", cuenta Roxana a La Silla Rota en una llamada.

"Las dos tienen sus ventajas y desventajas, virtual que a la vez tienes la duda de si van a aprender igual o van a perder un año más, y presencial pues el miedo del contagio de covid, que aunque según ya sanitizaron las escuelas y que van a ir con todas las medidas, por esa parte el miedo de que no usen el cubrebocas, que sea más el riesgo del contagio, es por lo que no me agrada".

Analizó la decisión con su esposo y prefirieron que comenzaran clases virtuales, y una vez que los contagios disminuyeran regresaran a las aulas, sin embargo la Secretaría de Educación de Guanajuato advierte que no hay forma de cambiar la decisión que se tomó, a esto se enfrenta la joven pareja.

Este fue el aviso que recibieron por aparte de las autoridades escolares:

"Por indicaciones del secretario de Educación, se les informa que durante el regreso a clases, no podrán hacer cambio de modalidad es decir, si deciden modelo virtual todo el tiempo sus hijos tomarán las clases desde casa, si deciden modelo híbrido todo el ciclo sus hijos asistirán de manera presencial a la escuela".

El caso de Erika Ortiz es diferente, la madre de dos pequeños de 5 y 6 años ha decidido llevarlos a las aulas, dice que ya es necesario que se despejen y que tomen las clases de manera práctica.

La vecina del fraccionamiento Viñedos, ya fue a ver las instalaciones de la escuela de Héroes de León, y cuenta que incluso los maestros les pidieron a los padres ayudar en la limpieza de las aulas.

"Ya fui a ver las instalaciones (...) de las personas que decidan regresar de manera presencial lo van a dividir en dos grupos, y en realidad van a asistir una vez a la semana, la mitad de los niños que desean presencial, y los papás de esos niños se van a comprometer a estar apoyando en la limpieza detallada de desinfección, como en la entrada y salida de los niños".

(Foto: Cuartoscuro)

Uno de los beneficios que ella ve, es que son pocas horas las que sus hijos asistirán al kínder, de 9:30 a 11:30 de la mañana.

Sinaí Rodríguez, madre de una pequeña de 7 años y otra de 5, asegura que es momento de que los niños se despejen y se relacionen de nuevo, así es su forma de enfrentar la nueva normalidad.

"Les ayudará a los pequeños bastante, ver a otros niños de su edad, jugar, empezar de nuevo a relacionarse con las letras y los números".

Como ella, Cinthya Vázquez dice que a pesar de las dudas que existen "como quiera los niños andan en la calle".

Este 30 de agosto la Secretaría de Educación de Guanajuato espera que en la primera semana regresen 1 millón 693 mil alumnos de todos los niveles educativos, al igual que 91 mil 542 docentes, quienes no tienen la alternativa de elegir una modalidad, ellos sí tienen que volver a las aulas .

La otra cara, es que más de 80 mil estudiantes se dieron de baja tras la llegada de la pandemia.