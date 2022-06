El indigente que se la pasa leyendo en las calles de León

León.- Un indigente está sentado en la calle Hermanos Aldama, leyendo un libro.

La gente camina a su lado. El tráfico está pesado en el centro de León. Nadie lo voltea a ver.

¿Qué está leyendo?

"Un libro de la vida", dice, sin poner mucha atención.

El hombre sostiene sobre sus manos un libro que dice: "Xaviera, la mejor parte del hombre". Un libro escrito por Xaviera Hollander, autora de "La Alegra Madame".

¿De qué trata el libro?

"De la vida. Es un libro de la vida", responde.

¿Porqué está leyendo?

"Porque es mi vicio. Mi vicio es leer. Así como unos tienen el vicio del vino o del cigarro, mi vicio es leer. Desde hace mucho tiempo", platica.

¿Quién le regaló el libro?

"Nadie. ¿Quién regala libros?. Yo los compro. Me cuestan 40 pesos o 50 pesos. Los compro y los voy leyendo".

¿Por qué vive en la calle si usted tiene un hábito tan bonito?

"Ya me acostumbré. Yo vivo en la calle y estoy bien. Me siento bien", comenta.

¿De dónde es usted? ¿De qué colonia es?

"Yo no soy de aquí. Soy de Jalisco. Si fuera de León, me daría pena vivir en la calle. No me da pena aquí porque nadie me conoce. No me encuentro a ningún amigo, ni a ningún conocido".

Decenas de hombres sin hogar viven en las calles de León desde que empezó la pandemia.

¿Cuál es su nombre?

"No me acuerdo cómo me llamo", dice. "Ya no lo recuerdo".

Antes de despedirse, el hombre del libro lanza un grito: "Oiga. Mi nombre es Jesús".

CM