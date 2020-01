El Hospital General de León solo entrega fármacos a pacientes del Seguro Popular o sin cobertura médica

?"Para que su receta sea surtida tiene que presentar su póliza del Seguro Popular vigente. Si no la trae o no tiene, pase a Trabajo Social por una carta dónde usted firmará que no es tiene ni IMSS ni ISSSTE. Únicamente, y por acudir por primera vez desde el cambio a Insabi, así se le cambiará su receta. Además de que solo le entregaremos el tratamiento para un mes. En el siguiente mes, vuelve acudir con su misma receta y con las cartas del IMSS y del ISSSTE. Ya no habrá de otra".