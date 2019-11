El hombre que hablaba con ´El Puma´

¿Cómo has estado? ¡Qué milagro, te olvidas acá de los amigos! Así comienza la conversación telefónica entre Hugo Estefanía, exalcalde de Cortazar y Noel Lara ´El Puma´, uno de los aliados de ´El Marro´.

El escándalo envolvió a este político. Hugo Estefanía ya no solo se relaciona con la venta ilegal de 19 patrullas durante su administración, si no también con la relación directa con una banda criminal.





En el audio se escucha como el exalcalde le propone a ´El Puma´ hacer negocios turbios con recursos federales. El portavoz de los delincuentes habla incluso de la posibilidad de dejar el crimen organizado.

"La política es el dinero más seguro que puede haber", se escucha en la conversación.

También se oye que el exalcalde acusa a las fuerzas de seguridad de la ´quemadera de carros´, mientras que ´El Puma´ pregunta al político si se trata de una distracción para ocultar otras cosas.

¿Están haciendo una cortina de humo para tapar otras cosas o qué pedo?, dice ´El Puma´ a Hugo Estefanía.

Ante esto, el político contesta:

"Pues ya ves cómo estamos de famosos ahora. Yo creo que es parte de cortina de humo y parte realidad".

Otro de los objetivos que se delatan es la intención de Hugo Estefanía para colarse en las elecciones municipales del 2021, y después poner bajo la lupa la gubernatura en el 2024.

Imagen del Facebook de Hugo Estefanía Monroy

También le aconsejó al operador del Cártel de Santa Rosa, que empiece a realizar ´negocios limpios´ a través de obra pública. Asegura que habló con el alcalde de Villagrán para estudiar la posibilidad de ser su asesor. Y le pregunta a Noel Lara cómo están las cosas tras la operación ´Golpe de Timón´, una de las estrategias del gobierno estatal para desmantelar al Cártel de Santa Rosa.

Al parecer ´El Puma´ tiene un fuerte nexo con el partido político al que perteneció Hugo Estefanía. Pues le confirmó la lealtad que tiene hacia el PRD.

"A mí me están rogando que me vaya a Morena. Pero la neta no, güey. Yo ya tengo una posición en el PRD que ya limpié y me quedé con él", señaló el narcotraficante.

Esta llamada se filtró el mes de octubre en redes sociales, la reacción fue inmediata por parte de las autoridades. Carlos Zamarripa, el Fiscal General de Guanajuato apuntó que la Fiscalía Anticorrupción ya ha realizado las comparecencias y continúa con la investigación.

El exalcalde presume los lugares que visita, además de subir comúnmente a sus redes vídeos en los que celebridades le mandan saludos

Además de esta carpeta, el exalcalde de Cortazar está vinculado a proceso judicial por el presunto delito de abuso de autoridad, luego de que la Fiscalía de Justicia del Estado comprobara la venta ilegal de 19 patrullas que estaban a resguardo del municipio.

Los más reciente

Hugo Estefanía Monroy denunció que fue víctima de un asalto con violencia el día de ayer. Tres hombres con armas largas le golpearon y le obligaron a bajarse de la camioneta de lujo Jaguar en la que viajaba con su esposa, la exdiputada local Alejandra Torres, y Gustavo Meneses, líder nacional de la organización Redes Sociales Progresistas.

Los ladrones se llevaron también los objetos de valor de los tres. Hugo Estefanía indicó que le arrancaron una cadena de oro del cuello además de quitarle su cartera y su celular. Alejandra Torres y Gustavo Meneses también fueron despojados de sus teléfonos y otros objetos de valor.