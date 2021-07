El guanajuatense que ayuda a sus paisanos a vacunarse en Dallas

Guanajuato.- Ángel Nava creció en suelo estadounidense, pero por su sangre corre la herencia biológica de Guanajuato, sus papás son migrantes. Desde Dallas, el "dreamer" ayuda a sus paisanos a vacunarse contra la covid.

El 5 de mayo pasado, el consulado de México y la casa Enlace en Dallas arrancaron con las jornadas permanentes de vacunación. Ángel se ofreció a formar parte del proyecto de salud organizado por las dos instituciones para promover la inmunización de los mexicanos y su acercamiento a la atención médica.

Entre los pasillos de la sede del consulado en EE.UU. hay un hombre. Camina con una bata azul, tenis y un gafete en el que se lee su cargo hacia su puesto. Detrás de la "ventanilla de la salud" está Ángel atendiendo a todos sus paisanos con alegría y empatía.

"Mi nombre es Ángel Nava, soy mexicano, mis padres son orgullosamente guanajuatenses y mi sueño es conocer muy pronto San Luis de la Paz y ese rumbo de Guanajuato", cuenta el guanajuatense.

En las oficinas, el guanajuatense les ofrece de parte de la institución a mexicanos de todas partes del país servicios preventivos, orientación, consejería, detección oportuna y canalización. Todo de manera gratuita.

No importa si el paciente no sabe hablar en inglés o si es ilegal o no, Ángel los atiende de manera segura confidencial, gratuita y a parte en español. Considera que la salud es una prioridad y junto con el consulado de México y la casa Enlace en Dallas trabaja para incrementar el acceso a servicios primarios.

"Lo que buscamos aquí es, facilitar el acceso de los inmigrantes mexicanos a los servicios y favorecer los conocimientos y responsabilidades del usuario de tal forma que éste último mejore su calidad de vida".

Guanajuatenses buscan el "sueño americano" en Dallas

Más de 281 mil 372 guanajuatenses viven en la zona conocida como el "Metroplex" Dallas-Forth Wort. Los paisanos se encuentran en Texas, Colorado, Oklahoma, New México, Kansas, Nebraska y Maine, señalan datos de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional.

El 20 de julio, Metroplex registraba 3 millones 36 mil 32 casos de covid acumulados y más de 614 mil 815 muertes.

"El grupo que menos se ha vacunado (según el gobierno de EE.UU.) son los hispanos y número 2, según líderes hispanos, también son los mexicanos, los latinos en general, a los que más les pegó esta enfermedad", informó Juan Hernández, titular de la dependencia del gobierno de Guanajuato.

El estado de Texas se encuentra dentro de los primeros 5 lugares con mayor número de contagios en los Estados Unidos, seguido por: Nueva York, Florida, Illinois y California.

