"El Guaje": cuatro décadas en pie de lucha

Era un jueves y el terreno había amanecido lodoso por las lluvias de días anteriores. La invasión del predio El Guaje, a orillas de la carretera a San Francisco del Rincón y frente a la zona habitacional de Las Huertas, llevaba ya más de un mes, pero ese 14 de mayo de 1981 se oficializó el surgimiento de la colonia Morelos.

Una de las calles principales de la colonia, la que desemboca en el bulevar Torres Landa, así se llama: 14 de mayo.

El letrero de la esquina recuerda la efeméride. (Foto: especial)

Las viviendas de lonas, tablas y láminas que en aquel entonces poblaban el predio han sido relevadas por fincas sólidas, algunas bastante bien construidas, otras casi tan precarias como las de hace cuatro décadas, cuando centenares de personas invadieron el terreno, aprovechando que las tierras estaban en litigio, y guiados por líderes sociales que se los trajeron de otros estados, muchos de ellos de Durango.

ENFRENTAN AL PODER

Harold Gabriel era el presidente municipal en ese entonces. Los policías preventivos fueron enviados a hacer el trabajo: una paliza a los principales cabecillas del movimiento, entre ellos los hermanos Andrade.

El llamada Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, llegó con fuerza y Harold Gabriel no pudo con él.

A toda hora hay gente en la calle. (Foto: especial)

Los siguientes alcaldes, Rodolfo Padilla y Antonio Torres Gómez, desatendieron el conflicto y lo dejaron crecer, como herencia al posterior presidente municipal Antonio Hernández Ornelas, "el Amigo", quien tampoco pudo poner fin al conflicto.

La transición al PAN con Carlos Medina Plascencia se dejó sentir: rudeza contra los "invasores", que además de la propiedad exigían los servicios básicos. Seguían sin luz, agua corriente ni drenaje; mucho menos pavimento o alumbrado público.

Dentro de los ya nombrados "guajeños" (a la fecha a la Morelos se le dice más "el Guaje") había de todo, gente noble y trabajadora. Juan Arias, uno de los líderes del MIR, tuvo ahí a sus hijos y posteriormente serían los primeros profesionistas surgidos de esa colonia.

La entrada de policías municipales a la colonia era origen de peleas, entre los habitantes que les lanzaban piedras y los uniformados que disparaban al aire y soltaban macanazos.

Adolfo Andrade y sus hermanos Miguel y Arturo eran acusados, por lo menos, de "terroristas" que lanzaban por delante a mujeres y niños en las manifestaciones.

Y así ocurrió cuando intentaron la toma del edificio "de Rentas", que albergaba oficinas estatales como las Juntas de Conciliación, Registro Civil y, claro, de Rentas (Finanzas) ubicado en la calle Juárez, frente al hotel Señorial.

Los "guajeños" enfrentaron y resistieron la carga de policías preventivos comandados por el atroz Gerardo Hernández Aranda, alias Robocop. Golpes, sangre de ambos bandos y decenas de arrestos, zanjaron la jornada.

LES LLEGAN SERVICIOS

De marginados a reprimidos, los habitantes de la Morelos comenzaron a ser tomados en cuenta debido a la gran presión que ejercían para exigir su derecho a, por lo menos, servicios básicos.

Hoy la mayoría de sus calles están pavimentadas, tienen agua, luz, drenaje, alumbrado público (aunque los propios habitantes rompen las lámparas).

A lo largo de cuatro décadas han visto pasar a 16 alcaldes, cuyas administraciones han tenido hacia la colonia tratos que van desde el desinterés hasta las ganas por colaborar y mejorar sus condiciones.

De día, sus calles están llenas de niños, por la noche, toda la noche, hay gente afuera, en grupitos.

Muchos habitantes viven todavía en condiciones muy precarias. (Foto: especial)

Una de las principales actividades de los habitantes es el trabajo en la industria curtidora, sobre todo de empresas cercanas en los fraccionamientos industriales San Crispín y Santa Crocce. Los jóvenes tienen empleo fijo en tenerías como Alfamex, Cueromex, Kodiak, etcétera.

Pero no todos son productivos: es un peligro pasar en bicicleta o a pie por enfrente de la colonia, pues es casi seguro que se sufrirá un asalto, que los ladrones correrán a meterse en una de las calles del "Guaje" y que ni la Policía va a querer entrar por ellos. El narcomenudeo es muy común y han ocurrido asesinatos por ese motivo.

Para esta actividad, la colonia está dividida en la parte "de arriba" y "la de abajo", esta última a cargo de un joven apodado "Chicapán".

Para todos ellos, los productivos y los no, la fecha quizás pase desapercibida. No fue así para el fundador Adolfo Andrade, quien en su cuenta de Facebook no dejó de pasar la efeméride con una breve mención, recordando que la Morelos sigue en pie de lucha.

CV