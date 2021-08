El gobierno del estado no intervendrá en la compra-venta del Estadio León

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, declaró que el gobierno del estado no intervendrá en la venta del Estadio León a Grupo Pachuca y las demandas de los dueños de palcos y plateas.

Enfatizó que las demandas de los palco-habientes son un tema entre particulares y que el estado no intervendrá. "Es un tema en particulares, es una compra entre particulares y ya no me meto".

Por su parte, el representante legal de la Asociación de dueños de Palcos y Plateas, Octavio López de Alba señaló que están demandando al registrador público que pertenece a la Secretaría de Gobierno del Estado por autorizar la escrituración del estadio a Grupo Pachuca en menos de 24 horas.

"Qué bueno que el estado ya no intervendrá, porque tenemos amparos promovidos contra el Registro Público de la Propiedad y la actuación del registrador", aseguró Octavio López

Dijo que existe una responsabilidad de estos servidores públicos por no aplicar las normas y principios de la Ley en el Registro Público de la Propiedad, así como de los notarios públicos que llevaron el caso.

"Los amparos que estamos realizando son para decir que no es procedente el registro de las escrituras o que se suspenda si ya se hizo, toda vez que se detectaron errores, el amparo va a nivel gobierno y del director de Catastro y de Notaría, así como el registrador público de León".

"Nos quejaremos en Palacio de Gobierno para que revise la actuación del registrador público de León, por qué no es posible que haya registrado en 15 minutos las nuevas escrituras, cuando un ciudadano normal o un notario duran hasta 2 meses en registrar sus escrituras, no está siendo la aplicación de la Ley pareja".

Por otra parte, el gobernador dijo que al Estadio Sergio León Chávez de Irapuato se le invertirán recursos para remodelar el tramo de la techumbre que se vino abajo con las lluvias registradas este domingo en la ciudad.

Agregó que, en el plano deportivo, continuará apoyando la llegada de una nueva franquicia para que la ciudad siga buscando el ascenso deportivo y con un estadio aprobado por la Federación.

"Se voló el techo, pero saben que cuenta con todo mi apoyo el equipo Irapuato, ya no quiero abrir la herida porque no se ascendió, pero hay que buscar opciones y tener un estadio en condiciones, sino cómo se va a jugar", comentó Diego Sinhue.



Por su parte, el director de Obra de Irapuato, Jonathan Muñoz Angulo, calculó que la reparación de la techumbre podría llegar a costar hasta 4 millones de pesos.

Por último, el gobernador también lamentó que la federación no ceda el Paralímpico de Irapuato para preparar a jóvenes guanajuatenses. "No hemos ni podido tratar el tema del Paralímpico, hoy con los escasos resultados que hemos tenido, que importante sería que nuestros atletas se prepararan en un lugar como ese, esta desaprovechado, es un elefante blanco, está paralizado y nadie lo aprovecha, nadie le da mantenimiento".

