El fraude con papeles falsos al Gobierno de Celaya fue por 307 mil pesos

Celaya.- El fraude en el que cayó el Gobierno Municipal de Celaya fue en haber depositado 307 mil 846 pesos para trámites de liberación de vehículos que supuestamente habrían sido donados al municipio desde el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado del Gobierno Federal.

De acuerdo a documentos proporcionados por el representante de Morena en el distrito XII del INE en Celaya, Ricardo Paz Gómez, el 22 de marzo de este año se hizo la petición por parte de la Tesorería para hacer la transferencia de recursos por esta cantidad, bajo el concepto de "impuestos y derechos de importación, y fletes y maniobras".

Doce días antes, el 10 de marzo, habría llegado al Gobierno Municipal el presunto oficio de la dependencia federal donde se informaba sobre la donación de 8 diferentes tipos de vehículos o "contenedores": Para calzado y juguetes, para ropa, para equipo de cómputo, para artículos electrónicos, para equipo de rehabilitación, recolección de basura y una ambulancia 2021.

Sin embargo, uno de los puntos que llama la atención es que el oficio recibido el 10 de marzo pasado, hace alusión a un documento enviado el 26 de febrero del 2021 en respuesta a un oficio enviado por el gobierno de Elvira Paniagua, quien presuntamente habría realizado la petición de donación de estos vehículos.



A decir del presidente municipal en turno, Javier Mendoza Márquez, él no tiene conocimiento de los documentos filtrados por el militante de Morena, pero sí sobre los que se hicieron llegar al municipio y en base a los cuales se hizo la transferencia electrónica. De paso confirmó que los papeles son falsos y que la administración anterior no tiene responsabilidad en ello.

"Ya no filtran nada porque nosotros lo denunciamos desde un principio. Yo vi los datos y la verdad es que no coinciden con la realidad, pero no quisiera dar más declaraciones porque yo soy el principal responsable de cuidar el debido proceso. Esta situación se dio en esta administración y hay que esperar las investigaciones".

En relación a algún punto de vista u opinión, dijo que prefiere no hablar del tema para no entorpecer las investigaciones que ya realiza la Fiscalía del Estado.

"Para un servidor, ese tema prefiero cerrarlo porque no quiero violar el debido proceso y que mañana se ensucie el proceso judicial. No he visto los documentos que presentaron, no los conozco.

Respecto a una posible sanción a los funcionarios involucrados, dijo que aún no se puede determinar si habrá tal, pues primero hay que esperar a que terminen las investigaciones.

