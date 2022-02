El falso Marro: canta narcocorridos y saltó a la fama por parecido con criminal

Guanajuato-. No es el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, no, no es "El Marro", pero así lo llaman por su gran parecido físico con el delincuente. Se trata de Mario, un hombre que reside en Estados Unidos y desde ahí canta a sus seguidores de Guanajuato y Michoacán, lo apodan "El Compa Marro".

Un hombre de aproximadamente 50 años se ha popularizado en Youtube luego de interpretar corridos mexicanos y temas rancheros. Sus amigos y conocidos lo graban y suben los videos a la plataforma, incluso dan un teléfono con lada del Estado de México para contrataciones con el cantante.

"El Compa Marro" canta desde su casa, una fiesta familiar a o su lugar de trabajo, como el 6 de enero del 2015, cuando subieron a Youtube "El Karma", el video donde el cantante entona su voz arriba de un montacargas suma ya 17 mil 920 vistas.

"Se me empezó a ver dinero, Los Ángeles trafiqué, pero nunca falta un perro que mirando el hueso no quiera morder...", canta "El Compa Marro".

En junio del 2012 compartieron un video donde canta a capela el corrido "La Raza de Michoacán", que hasta hora acumula más de 54 mil vistas. Ahí el cantante viste sudadera y pantalón negro, con unas botas industriales. Interpreta el tema en lo que aparentemente es su área de trabajo, mientras un compañero lo graba.

En otra grabación canta "Me cansé de rogarle", de Pedro Infante, video que fue visto por 541 mil 572 personas. Además de "Hermoso Cariño" de Vicente Fernández. Desde una fiesta familiar, "El Compa Marro" deja ver su estilo regional con un cinto y camisa vaqueros. Desde ahí le gritan "Un saludo Mario".

"Ahora me llaman patrón", canta en otro video donde entona "Clave Privada" de los Tucanes de Tijuana. Con un fondo lleno de tarimas y con ropa deportiva, Mario saca su mejor voz para conquistar a sus seguidores.

"Aprendí a ganar dinero, las cuentas cambiadas, ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada".

El parecido entre el cantante y "El Marro" es notorio. Ambos son de piel morena, baja estatura, corte de cabello con la del cero, barba de candado y ceño fruncido.

José Antonio Yépez "El Marro" es originario de San Antonio de Morales en Juventino Rosas, Guanajuato. Mario, al parecer también es originario de este estado, por los comentarios que hacen sus seguidores, quienes lo saludan desde Guanajuato, pero también de Michoacán.

En Facebook y Twitter parece no haber rastro de Mario, pero en Youtube sí hay videos de los temas que interpreta.

Con comentarios, sus seguidores parecen estar orgullosos de que este cantante lleve el alias del capo.

"Puro Marro, puro Guanajuato". "Arriba el CSRL puro Guanajuato". "Aquí nomás Santa Rosa de Lima, El Marro no mata inocentes".

Otros dicen "Se parece pero no es", para referirse a las diferencias que hay entre el intérprete y el huachicolero.

"Este no es El Marro, están insultando a un pobre wey".

Mientras uno hace eco en redes, "El Marro" real, José Antonio Yépez Ortiz, cumple una sentencia de 60 años de cárcel por secuestro en el penal de alta seguridad de El Altiplano, en el Estado de México. El delincuente fue detenido el 2 de agosto del 2020 y podría pasar hasta 190 años en la cárcel, en voz de una abogada, por los delitos que aún falta impugnarle: homicidio calificado en grado de tentativa contra servidores públicos, delincuencia organizada y robo de combustible. Uno es capo y otro cantante.

