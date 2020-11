El fallecido en manos de ministeriales tenía orden de aprehensión

Celaya, Gto.- Juan Carlos Padilla falleció en el cumplimiento de una captura en su contra. De manera extraoficial se mencionó que al hombre de 54 años de edad lo capturarían por el delito de violación.

La tarde de este lunes una publicación en redes sociales informaba un aparente hecho de abuso de autoridad en el cual Juan Carlos falleció A manos de un par de elementos del AIC.

"Escribo con un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas, estamos viviendo tiempo terribles en los que ya no sabemos de quien hay que cuidarnos, hoy despido con gran tristeza a mi héroe, a mi amor eterno, al hombre que sin importar lluvia, frío, calor se iba vender sus tamales y siempre tenía una sonrisa para la gente, hoy despido con impotencia y con un gran profundo dolor y vacío a mi padre, al hombre más hermoso y extraordinario, yo se que nos vamos a volver a encontrar papi, Dios llene tu alma de gloria porque eras un hombre ejemplar, pido a todas las personas que me ayuden a que su muerte no quede impune, compartan mis videos, las fotos de sus agresores y asesinos! Hechos ocurridos en Celaya Guanajuato", compartió una usuaria llamad Fátima Padilla.

Difundida la publicación, la Procuraduría de Derechos Humanos informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el hecho.

Derivado de los hechos en los que un hombre perdió la vida esta tarde en Celaya, la PDHEG inició de oficio el expediente de queja 103/2020-CI y solicitó informe al Director General de Investigaciones de la @FGEGUANAJUATO así como al Director del Hospital General de Celaya. — PDHEG (@PDHEG) November 24, 2020

Más tarde, el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre informó que los elementos participantes en el hecho fueron detenidos y serán investigados.

LA CAPTURA

El señor Padilla de oficio tamalero estaba por ser aprehendido la mañana de este lunes. Elementos de Investigación Criminal complementarían una orden de captura en su contra. Presuntamente por el delito de violación.

Sin embargo, Juan Carlos puso resistencia en su captura motivo que llevó a un forcejeo entre el presunto inculpado y los agentes. Derivando en su fallecimiento a su arribo al Hospital General de Celaya.