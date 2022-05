El escondite de Íñigo: en esta casa de Real Providencia vivía el prófugo español

León-. En una casa de dos plantas, con un portón café, sobre la calle Canciller #312 vivía Íñigo de Guinea Pérez, un hombre de 60 años originario de España acusado de participar en dos atentados en 1980, durante la época de la Transición española. Con un perfil bajo y con el nombre de Ignacio, el fugitivo se escondió por más de 30 años en León, de acuerdo con el diario de El País.

Íñigo De Guinea se refugió en Real Providencia, una colonia popular y céntrica donde las casas oscilan entre un millón y tres millones de pesos. Su casa está en la calle Canciller, casi al final de la cuadra, atrás del parque de San Manuel.

La vivienda es de color blanco, tiene un portón café de rejas. La cochera es amplia y cerrada. En el piso de arriba hay dos habitaciones. Esta fue remodelada hace tres años, cuenta una vecina a La Silla Rota, quien señala que por más de 20 años Ignacio vivió ahí junto a su familia, pero hace poco vendió la propiedad.

Hace tres años Ignacio De Guinea remodeló su casa para venderla. Actualmente tiene una fachada moderna.

El español es padre de tres hijos: dos hombres y una mujer, todos entre 30 y 35 años. Se desconoce si su esposa es española o mexicana, vecinos detallan que ningún integrante de la familia tenía acento español.

Vivían con un bajo perfil, eran personas "reservadas" que se limitaban a saludar con un "buenos días" y "buenas noches". Con quienes tenían mayor comunicación era con sus vecinos de la casa contigua, de un portón azul, que no estaban al momento de que La Silla Rota hizo el recorrido.

Otra vecina lo recuerda como un señor amable, no pensó que fuera investigado por la Interpol y las autoridades españolas. Ella vive con su madre desde hace más de 20 años, y señala la casa donde vivía Íñigo, en donde ahora vive otra familia.

Los vecinos no se imaginaban que en su calle vivía un fugitivo español que convirtió su casa en un escondite para hacer una nueva vida. Lejos de las autoridades, de su familia y de su cómplice Daniel Fernández de Landa Roca, el otro fugitivo que reside en la Ciudad de México.

Íñigo pasaba desapercibido en la colonia, le tenían aprecio como a cualquier otro vecino. Al ver su fotografía y enterarse de las acusaciones de homicidio, se sorprenden y viene a su mente el rostro de un hombre blanco, sencillo y agradable.

EL PASADO CRIMINAL DEL QUE HUYÓ

Ignacio De Guinea Pérez es acusado de asesinar a Joaquín Martínez Mecha, un hombre de 24 años que acompañaba al líder vecinal de Madrid (España) Arturo Pajuelo Rubio, apunta la investigación de El País publicada este 15 de mayo.

El crimen ocurrió el 1 de mayo de 1980, cuando el acusado formaba parte del comando fascista, una ideología, movimiento político y sistema de gobierno totalitario de extrema derecha que se opone a la democracia, el comunismo, el liberalismo y la internacionalización, según El Orden Mundial.

El español era parte del comando fascista junto a Daniel Fernández de Landa Roca, ambos participaron en el asalto al bar de Madrid, San Bao, donde murió el soldado Juan Carlos García Pérez. Perpetraron este ataque cinco días después del asesinato de Joaquín Martínez Mecha y se fugaron de España en 1980.

Por 30 años, Íñigo De Guinea y Daniel Fernández se escondieron en México. Cada uno tomó diferentes caminos siendo fugitivos de la justicia: uno se quedó en el centro del país, en León (Guanajuato) y otro en la capital, en la Ciudad de México.

Arturo Pajuelo Rubio, asesinado el 1 de mayo de 1980, en Madrid (Foto: El País)

La investigación del diario español señala que ambos eran integrantes de un movimiento surgido de Falange Española, un partido político fundado por José Antonio Primo de Rivera en 1933, que siguió los lineamientos ideológicos del fascismo italiano y funcionó como el sustento de la dictadura impuesta por Francisco Franco.

Este 10 de mayo El País buscó a Íñigo de Guinea con una breve entrevista en la que de forma hermética, el fugitivo les dijo que "no todo lo que dicen es cierto" y que no se pudo defender de las acusaciones de homicidio porque no estuvo en el juicio y tenía 18 años de edad en ese entonces.

"Me fui porque me salió un trabajo. Tenía 18 años y miedo. Muchos acabaron en la cárcel sin tener nada que ver. Era arriesgarse demasiado. ¿Y si no podía demostrar mi inocencia?".

Argumentó que se salió de España por cuestiones laborales y explicó la razón por la que se cambió el nombre, diciendo que Íñigo no existía en el santoral mexicano, así que lo suplió por Ignacio.

LAS PROPIEDADES DE ÍÑIGO DE GUINEA EN LEÓN

Íñigo De Guinea y Fernández de Landa hicieron su vida en México inscribiendo propiedades a su nombre y creando empresas registrándose como extranjeros en organismos gubernamentales, según El País.

De Guinea inscribe en León una vivienda unifamiliar de 130 metros con jardín en la calle Canciller de la colonia Real Providencia, según el registro de la propiedad. Lo hace bajo el nombre de Ignacio.

Creó también una empresa de productos plásticos en el 2000, cuando todavía estaba en busca y captura por Interpol, según el registro mercantil. Actualmente renta un departamento en El Dorado Residencial y vende productos en internet.

Las órdenes de busca y captura contra Íñigo permanecieron activas hasta 2006 y 2011.

Fraccionamiento El Dorado, donde actualmente vive Íñigo De Guinea Pérez

SU PERFIL EN FACEBOOK

La última vez que Íñigo utilizó su cuenta de Facebook fue el 24 de febrero del 2019, al usar de foto de perfil la bandera tradicional de España con el escudo del Águila de San Juan, misma que es calificada como "fascista, anticonstitucional o franquista". Misma foto que Ignacio describe con la frase: "UNA, GRANDE Y LIBRE", además de "Patria y Muerte".

Como en la vida personal, en sus redes sociales el fugitivo mantiene un perfil cuidadoso. Entre sus fotos hay imágenes revolucionarias y la única donde aparece él es del 2018, donde tiene un aspecto más jovial y sin barba, en comparación a como luce ahora.

Entre sus gustos de Facebook están las páginas Bitso (Spanish) una plataforma de criptomonedas, Legionarios Falangistas, una comunidad de 2 mil 400 personas y Nuestra Primavera Café, un sitio web de sociedad y cultura española.

Íñigo De Guinea se esconde en fraccionamiento El Dorado, a sus 60 años.