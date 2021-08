Él es Raúl "Batman" Gutiérrez, el paratleta irapuatense en Tokio 2020

León.- Raúl "Batman" Gutiérrez es uno de los cuatro guanajuatenses que participarán en los Juegos Paralimpicos de Tokio 2020. Padece de enanismo, pero eso no le impedirá ir por el oro junto con su hermano, ambos en la disciplina de natación.

Raúl es un triunfador. A penas llevaba poco más de un año de haber incursionado en el deporte acuático cuando, a sus 17 años, se convirtió en el máximo medallista para México en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Sao Paulo 2017. En este evento se ganó tres medallas de oro, tres de plata, una de bronce y el apodo de "Batman".

Inició en esta disciplina justo gracias a su condición. En 2016 le recomendaron natación como parte de su terapia física y a partir de ahí no abandonó el deporte.

A finales de 2017 participó en el Campeonato Mundial de Paranatación en la Ciudad de México y, casi como una predicción, mencionó como una de sus metas a Tokio 2020.

"Mi meta a largo plazo es Tokio 2020, después de nuestra participación en el Mundial nos enfocaremos a los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y en ganar medalla ahí", señaló Raúl "Batman" en aquel entonces.

El y su hermano Juan José, también nadador, no solo se acompañan en las competencias si no que a veces son rivales. Raúl menciona que, aunque en la alberca es emocionante, no hay lugar para rencores.



"Mi hermano y yo siempre andamos juntos y en Brasil ganamos muchas medallas, entonces nos decía el "dúo dinámico", y - como yo soy el mayor - me puso (su entrenador Ferrando Gutiérrez Vélez) Batman y a mi hermano Robin", comentó.

Aquí un video de Raúl en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019

El nadador nació con una condición conocida como acondroplasia, la cual es el tipo más común de enanismo. Se caracteriza por tener los miembros del cuerpo más cortos de lo normal.



Su condición no lo obstaculizó y así su visión de llegar a Tokio 2020 se transformó en una realidad. Este miércoles a las 7:00 de la tarde se ubicará en el carril 5 para nadar 200 metros combiandos.

"Se logró el objetivo, ahora vamos a dar lo mejor de nosotros, llevamos una preparación muy buena para dar un buen papel en Tokio. Es una gran emoción porque después de tantos esfuerzos se logró el resultado, ahora hay que darle muy duro para obtener una medalla", dijo Raúl Gutiérrez en entrevista al periódico El Sol de León.

Si quieres apoyar al guanajuatense solo es tienes que ingresar al canal de YouTube de ClaroSports a las 7:00 de la tarde y listo, podrás ver a Raúl "Batman" Gutiérrez en vivo y en directo.



El padecimiento genético de Raúl no fue, ni será, un impedimento para perseguir sus sueños. La lucha por completar cada logro y meta, sin ver su trastorno físico como una desventaja, es inspirada por la frase "Nunca te rindas, nada es imposible y lucha por tus metas", mantra que se repite en cada entrenamiento y que hoy demostrará en el agua.

PR