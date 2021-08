Él era Gerardo "Ok ok", activista de redes que perdió la vida en accidente vial

Celaya.- Gerardo "Ok ok", activista de las redes sociales, sufrió el día de ayer un accidente automovilístico junto con su esposa. Él perdió la vida, pero dejó un recuerdo entre conocidos y desconocidos a quienes les hará falta este informante ciudadano.

Gerardo era popular en las redes sociales, en especial dentro de los grupos de WhatsApp de Celaya. Él usaba esta herramienta para difundir información relevante de su municipio.

El usuario de las redes es descrito como una persona alegre, de buen humor y carácter amigable. Entre la gente, ya sea conocidos o extraños, Gerardo inspiraba sentimientos positivos que inmediatamente hacían que se ganara el aprecio de los demás.

En el lugar encontraron bolsas de supermercado. (Foto: A.M.)

"Ahorita voy transitando por avenida las torres donde todo se encuentra al ciento por ciento, muy en paz y muy tranquilo y esperemos que todo siga así. Cuídenseme mucho y desde aquí les mando un fuerte saludo, un abrazo y hasta una bendición, todo Ok a ok, y doble okey", fue su último mensaje, 10 minutos antes de perder la vida.

La moto en la que falleció no solo era su medio de transporte sino también su herramienta de trabajo, con ella recorría la ciudad y reportaba lo que veía, avisaba si algo era seguro o no y cuando todo estaba bien terminaba con un "ok ok".

Esas palabras eran un espejismo de su persona, un hombre sencillo pero enfático. Poco después del pequeño texto ocurrió la tragedia.

Eran cerca de las 6:30 de la tarde cuando Gerardo y su pareja circulaban a bordo de una motocicleta sobre la avenida Las Torres cerca de la colonia Celesa. Al parecer acababan de regresar de hacer compras, en el lugar se encontraron bolsas de supermercado.

Delante de ellos venía una camioneta de carga que, de acuerdo a reportes preliminares, frenó de manera repentina. Ante la velocidad que la moto llevaba, "Ok ok" y su esposa se terminaron impactando contra ella. Otras versiones señalan que al intentar frenar y evitar el choque, el conductor de la moto derrapó pero finalmente colisionó contra el vehículo de carga pesado.

De manera extraoficial se informa que el responsable se habría dado a la fuga. Elementos de la Guardia Nacional, tránsito, policía municipal y agentes de investigación criminal llegaron a la escena para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Trabajan en resolver la responsabilidad de los implicados.

Por ahora, extraños que se convirtieron en amigos, familiares y conocidos, lo homenajean en redes y agradecen el papel que tuvo en sus vidas y en la de los celayenses.





