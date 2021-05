El equipo de Morena se cayó a pedazos, mi candidatura juega a ganar: Delgado

En medio de la lucha entre el PAN y Morena, se asoma Movimiento Ciudadano, se asoma Juan Pablo Delgado, quien dice ser la mejor alternativa para gobernar León. Un chico de 31 años que se "apuntó" en la contienda como el primer candidato abiertamente gay, y que hoy lucha por la visibilidad y una ciudad liberal, entre el conservadurismo y la ideología de Guanajuato.

Juan Pablo Delgado no lee sus discursos, fluyen sus ideas y piensa antes de hablar. En una entrevista para La Silla Rota afirma que su política va enfocada a los sectores que nadie voltea a ver, en resumen a los derechos humanos.

La comunidad LGBT, las trabajadoras sexuales, la educación sexual, los indígenas y los policías forman parte de su agenda, esos sectores que atraviesan barreras indignas todos los días.

En treinta minutos y casi sin titubear, uno de los 11 candidatos confiesa a qué juega él y su partido, que sigue después de que la gente no ve al PAN como una alternativa y le tienen miedo al triunfo de Morena, y por qué es importante eliminar el cargo del ´City Manager´, un cargo del Municipio que pocos conocen y del que nadie sabe cuáles son sus resultados.

AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA

En el debate Juan Pablo, comentaste una idea que creo que resume lo que estás haciendo, decías: "si la gente no quiere votar por el PAN y tiene miedo de votar por Morena..."

El miedo es justificado, no va ganar Ricardo Sheffield la elección, es muy claro. Creo que todas las personas que somos candidatas hemos presenciado que la candidatura de Ricardo Sheffield es impopular por lo que él representa, después es impopular porque el presidente de la República en Guanajuato y en León no pega, y por otro lado, el equipo de Ricardo Sheffield esta semana se cayó a pedazos. Entonces tal vez el poco apoyo que podía tener de algún sector de la ciudadanía se desmanteló, esto no quiere decir que no vaya tener votos, pero de que vaya ganar yo estoy seguro que no. Entonces ese miedo de la ciudadanía de "puede ganar Morena" se desdibuja y quien votaba por el PAN por miedo, hoy puede buscar otras alternativas, y creo que ahí entra nuestra alternativa.

¿Si notas tú el miedo de los leoneses a Morena, no quieren a Morena?

No quieren a Morena y yo creo que con justificación. El trabajo del presidente de la República ha sido bastante... pues deficiente, muchas de la decisiones carecen de justificación, a la brava desapareció programas federales y además me parece que el empresariado leonés en términos generales no aprecia las medidas económicas que ha tomado el presidente.

¿A qué juega el Movimiento Ciudadano, a qué juega Juan Pablo Delgado?

Yo te podría responder más la segunda pregunta, yo no soy una persona afiliada a Movimiento Ciudadano, a mí me invitan a participar por el conocimiento, mi trayectoria profesional y académica. A qué juega Juan Pablo, a ganar la presidencia municipal de León. Yo no hubiera aceptado la candidatura por pequeñeces, yo vengo a hacer una campaña hasta donde tope, y espero que donde tope sea la presidencia municipal.

Lo estamos haciendo desde una campaña, tiene varios ejes de intervención: la campaña tradicional de tierra, que es muy importante para tener conversación con los votantes, con una campaña digital, que si se tratara solo de hacer campaña digital ya hubiéramos ganado y al mismo tiempo una campaña que se enfoque en sectores particulares, estoy hablando de juventudes, de las poblaciones de diversidad sexual y de género e incluso de otras poblaciones como las trabajadoras sexuales a quien nadie antes les había hablado con anterioridad en una campaña.





Estás haciendo podcast, estás haciendo Tiktoks, hay algunos candidatos que les da miedo hacer Tiktok

Sí, y creo que con justificación, Tiktok no es para todas las generaciones, la ventaja que tengo yo como candidato relativamente joven, digo relativamente joven porque la estadística somos jóvenes hasta los 30 y yo tengo 31 (dice entre risas), no sé si puedo a entrar a ese estándar; es la red social donde más personas seguidoras tenemos, estamos cerca de llegar a las 13 mil 100 me parece, con un crecimiento exponencial cada semana.

Esto, aunque se metiera cualquier persona de las que son candidatos no lo lograría entender, me parece que hay un contacto muy cercano con las personas que usan TikTok, son usuarias de 18 a 24 años, personas que coinciden con la visión incluyente, moderna, no discriminatoria de las sociedades en términos generales, es algo que tiene que suceder, es parte de su vida diaria. De tal manera que si alguien habla abiertamente de estos temas, genera empatía con este público.

Me parece que son diferentes maneras de hacer una campaña atractiva, pero al mismo tiempo digerible (...) todas nuestras propuestas están basadas en la evidencia, es algo que hemos estado insistiendo de manera muy recurrente, el Gobierno que no genera datos, y que no respalda en datos sus intervenciones, gobierna con ocurrencias, y eso es lo que ha sucedido con las administraciones de Acción Nacional.

¿Tú desaparecerías el City Manager, –cargo público del Ayuntamiento-no está funcionando?

A mí me parece que el tema del City Manager genera una especie de "elefante blanco" dentro de la administración pública municipal. Yo creo que tendríamos que tener personas técnicas en cada una de las direcciones generales dentro de la presidencia municipal, que tuvieran la posibilidad de dimensionar una ciudad de futuro.

(...)

Entonces creas nuevas estructuras, con base en ocurrencias, o con base en sugerencias de personas que probablemente en algún momento se las hicieron llegar al presidente municipal, y yo creo que esa no es la manera de gobernar una ciudad del calibre de León.

¿A qué juegan los otros 10 candidatos?

Juegan a no ganar, pero a mantener una regiduría dos, y con eso tienen comodidad para seguir compitiendo. Mi candidatura no juega a eso, mi candidatura juega a ganar y por eso no tiene miedo de presentar propuestas agresivas, por eso no tiene miedo de hablar con diferentes públicos, por eso acepto todas las invitaciones que me vienen.

Los demás partidos salen ya con el entendido que no van a ganar y se conforman con una posición en el Ayuntamiento.

#EleccionesGuanajuato2021 | Así el ambiente momentos antes del debate del @IEEG entre los candidatos por la alcaldía de León. #kd https://t.co/5RaySCWcNU pic.twitter.com/KIfvjDHmUL — LSR Guanajuato (@LSRGuanajuato) May 13, 2021

¿Quién es Juan Pablo Delgado?

Estudié en la maestría (en Política Pública) en la Universidad de Georgetown. La maestría es de las más prestigiadas en Estados Unidos, tiene un enfoque muy importante precisamente en la recolección de datos, y esto me da una ventaja comparativa respecto a las personas candidatas. Y al mismo tiempo estudio una segunda maestría en estudios de Paz, Género y Conflicto, en la Universidad para la Paz que la creó la Organización de las Naciones Unidas.

¿Con que sueña Juan Pablo Delgado?

Yo sueño con el León libre que hablamos en la campaña, este León que hace posible que todas las poblaciones de la ciudad sean incluidas en la política pública, que no invisibiliza a ninguna población, que no anula los derechos de ninguna de las poblaciones (...) una ciudad que involucra a las personas de diversidad sexual y de género, a las personas con diferentes identidades, personas indígenas. Yo creo que ese será uno de nuestros aciertos de nuestro Gobierno, durante los próximos tres años, el involucrar a personas con diferentes identidades, porque tengo la certeza de que las mesas más plurales son las que generan mejores ideas. Sueño con ese León liberal que además estará apostándole a la política pública del futuro.