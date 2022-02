El elevador al que entró Eva no funcionaba desde hace tres años; murió al caer

Moroleon-. Se llamaba Ma. Evangelina Calderón Ferreira, así fue identificada la mujer de aproximadamente 50 años que murió al caer al vacío tras entrar a un elevador sin darse cuenta que no estaba la caja del ascensor, en el centro de Moroleon.

Fuentes cercanas al Municipio detallaron que el elevador, ubicado en las Oficinas Gutiérrez, en el Portal Corregidora, no tenía el visto bueno de Protección Civil. Es decir, que personas externas no podían usarlo, pero los familiares de la dueña de las oficinas utilizaban el elevador constantemente.

Extraoficialmente se dice que desde hace tres años el elevador no se usa, aunque los dueños de las oficinas si lo utilizaban en sus actividades diarias.

Eva, quien era enfermera, originaria de Uriangato, de la colonia San Miguel, fue a trabajar a las Oficinas Gutiérrez para atender a un paciente en uno de los consultorios que hay en el Portal.

Al salir del lugar, este domingo, la víctima no se percató de que no estaba la caja del ascensor en el elevador y entró, provocando la caída al vacío desde el segundo piso del Portal, desde seis metros de altura.

Yolanda Castro Ríos, de 88 años, es la dueña de las Oficinas Gutiérrez, donde se dan servicios legales, en el Portal Corregidora, en el centro de Moroleon. De acuerdo con las fuentes es una mujer muy conocida en el municipio. Se desconoce si los familiares interpondrán una demanda para buscar justicia por la muerte de la mujer.

ASÍ MURIÓ EVA

Eran las 9:44 a.m. de este domingo cuando Evangelina salió de atender a su paciente y subió al único elevador de las oficinas, sin darse cuenta que no estaba en uso y no tenía la caja del ascensor, provocando la caída instantánea desde seis metros de altura. Se desconoce si había un señalamiento o letreros que impidieran su uso.

El fatal accidente llamó la atención de las personas que estaban cerca, quienes alertaron a las autoridades; minutos después llegaron elementos de Protección Civil pero se dieron cuenta que Evangelina ya había muerto tras las graves lesiones que sufrió en la cabeza. Policías Ministeriales investigan el caso.

