El domingo 31 hay que atrasar el reloj una hora; inicia horario de invierno

León.- El próximo domingo 31 de octubre entrará el horario de invierno en la mayor parte de la República Mexicana, cuando a las 3 de la madrugada deberán atrasarse los relojes una hora, pasando a ser las 2 de la madrugada. Este cambio produce una desadaptación del cuerpo humano que dura como mínimo dos días y en algunas personas hasta una semana.

Este horario de invierno concluirá el 3 de abril y tendrá una duración de un poco más de seis meses.

Hay algunos estados mexicanos que no harán en esta fecha el cambio de horario, son los que se encuentran en la franja fronteriza de Estados Unidos, ya que para ellos el horario de invierno inicia el primer domingo de noviembre.

Además, en el estado de Quintana Roo no se cambia la hora desde el año 2015 y el estado de Sonora mantiene el uso de horario de Arizona en los Estados Unidos.

LAS REACCIONES DEL CUERPO HUMANO

La desadaptación del cuerpo humano que puede provocar este cambio de horario, aunque de manera suave y mitigada, son síntomas de fatiga y cansancio general, somnolencia durante el día, dificultad para conciliar el sueño por la noche, irritabilidad, falta de concentración y disminución del rendimiento físico e intelectual.

Y es que el cuerpo humano realiza funciones determinadas y generalmente rutinarias, como el comer o dormir, y al llegar el cambio de horario el organismo se obliga a modificar el orden de realizarlas

Es decir, hay alteraciones fisiológicas que el cuerpo humano realiza en función a los ciclos luz-oscuridad, ya que una persona suele tener sueño o hambre siempre a una hora determinada.

Cuando los procesos se alteran por los cambios de horario, se siente la fatiga, irritabilidad, problemas digestivos o falta de memoria, cambios que por experiencia propia todos sentimos.

Cada quien dirige su reloj biológico, por lo que en dos días como mínimo ya puede el cuerpo humano adaptarse a este cambio.

¿CÓMO PODEMOS PREPARARNOS?

A quienes suele afectar el cambio de horario, los médicos recomiendan seguir algunas medidas para minimizar el impacto en la salud y una rápida y mejor adaptación.

Esta semana puedes empezar a cambiar tu rutina de sueño, como acostarte y levantarte quince minutos antes de lo que se tiene acostumbrado, lo mismo que la hora de las comidas.

Este fin de semana hay que tratar de hacer cosas que te exijan poco esfuerzo para no acumular cansancio, dormir el tiempo que tenías acostumbrado, no excederte en el uso de dispositivos electrónicos, moderar el uso de bebidas estimulantes y no tomar medicamentos para dormir.

VENTAJAS DEL CAMBIO DE HORARIO

El cambio de horario se implementó en nuestro país en 1996 durante el gobierno de Ernesto Zedillo y el motivo de aplicar este nuevo horario es ahorrar electricidad, ya que durante el verano la luz del día se "alarga", además de otros beneficios que tiene ajustar el reloj en invierno.

Durante el horario de verano se utiliza menos energía, ya que se aprovechan las horas extra de la luz solar para las actividades diarias.

Diversos establecimientos reportan un incremento en las ganancias, cuando las personas aprovechan la luz del día para hacer mandados y compras.

Las horas extras de luz hacen que los turistas paseen por un tiempo más prolongado, lo que deriva en que gasten más dinero y utilicen los medios de transporte con mayor frecuencia.

Un día con más luz alienta a las personas a hacer más actividades.

NO QUEDA DE OTRA

Amable lector, no queda de otra, ya tiene una idea general de las ventajas y desventajas de un cambio de horario, este domingo por la noche atrase una hora su reloj y evite, sobre todo, llegar tarde a sus lugares de trabajo.

JP