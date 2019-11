El DJ Steve Aoki estará en 'La Feria de Todos'

La Feria Estatal de León 2020 trae consigo muchas sorpresas como cada año y la próxima edición contará con la presentación de músicos de talla internacional. Entre ellos, el DJ Steve Aoki.

Nadie se lo esperaba, pero la Feria de León lo cumplió. El DJ Steve Aoki regresará a León para participar en le mejor feria de México.

El DJ y productor Steve Aoki ha colaborado con Will. I. Am, LMFAO, Linkin Park, Blink 182, BTS, Fall Out Boy, entre otros.

Tan pronto se anunció la noticia y las redes sociales enloquecieron, pues el aclamado Aoki ya se ha presentado en la ciudad zapatera, donde formó parte de la celebración del Festival Internacional del Globo 2017 y tuvo a más de 100 mil espectadores gozando de su música.

¿Cuándo y dónde se presentará Steve Aoki?

La cita será el lunes 3 de febrero en la Velaria de La Feria a las 22:00 horas. No te lo vas a querer perder.

