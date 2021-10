El cuerpo de José Ramón no llega a Guanajuato por error del Consulado; ya van 5 meses

El cuerpo de José Ramón Martínez aún no llega a las manos de su familia, ya pasaron 5 meses. Su esposa Beatriz Hernández contó para el periódico Correo que los errores burocráticos del Consulado de México han frenado la repatriación.

Los sueños de José Ramón se apagaron el 20 de septiembre del 2019, ese día murió por un golpe de calor en el pueblo Carrizo Springs, en Texas. Él y sus amigos cruzaban la frontera para ir a trabajar, pero el calor y la zona desértica fueron los enemigos de Ramón, le provocaron la muerte. Ese día solo uno de sus amigos se quedó para ayudarlo, después de lo que parecía ser un desmayo.

En la casa de José Ramón está su fotografía frente a un altar, es el único recuerdo que su esposa conserva

Su esposa recibió una llamada, la embajada de México en Estados Unidos le avisó que Ramón murió. Y desde entonces su cuerpo no llega a Los Rodeos, su tierra natal en Guanajuato capital.

Beatriz Henández, esposa de José Ramón

Todo inició cuando el médico forense que llevaba este caso le solicitó a Beatriz pruebas de ADN de los padres de Ramón, para garantizar la identidad y el parentesco con sus familiares. En ese momento le advirtieron a la esposa que el proceso podría demorarse más de un año.

Foto: cortesía

Beatriz mandó las pruebas de ADN al Consulado Mexicano para que la institución firmara y autorizaran la repatriación del cuerpo. Pero cuando el médico forense de Estados Unidos las recibió, se dio cuenta de que faltaba una firma en los documentos. Esto provocó que las autoridades americanas no aceptaran el kit de papeles, y así se frenó la entrega del cuerpo de José Ramón, por un error burocrático.

“Yo quería que me dijeran cuándo iban a regresar a mi esposo, pero me dicen que el Consulado se equivoca y no manda una firma; entonces el médico forense no los acepta así y me regresan los kits, hasta que el Consulado mande nuevamente esa firma, se va a hacer el trámite”, platicó Beatriz para periódico Correo.

Mapa de Carrizo Springs, el lugar dónde murió José Ramón por un golpe de calor

Beatriz sufrió por partida doble: la muerte de su esposo al intentar cruzar la frontera y el no poderse despedir dándole sepultura.

“Una traba más, no sé por qué no trabaja bien el Consulado. Hemos tenido problemas, no entiende la persona que nos está atendiendo que deben de trabajar bien. No creo que sea el primer caso que atienden”, dijo la esposa de José Ramón.

Las condiciones climáticas de la ciudad fronteriza no favorecieron al migrante guaanjuatense

Ahora la esposa de José Ramón y sus familiares tendrán que esperar a que su cuerpo regrese. Mientras tanto el calvario continúa.

