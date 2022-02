El corrido que narra la captura de "El Marro" en Guanajuato

Juventino Rosas-. A "El Marro" le compusieron un corrido que narra de manera exacta el día de su captura. En voz del cantante Nicko Rodríguez, el tema "El Marro" relata como "un domingo en madrugada el viejo iba a descansar (...) nadie se lo imaginaba que lo iban a atrapar". El video suma más de 300 mil vistas en Youtube.

"No hacían ruido los halcones, les tumbaron la señal. Se metió un convoy de huachos. Nada podía salir mal. Tanto al señor que buscaban otra vez podía escapar. Nadie se lo imaginaba que lo iban a atrapar. Mientras dormía le cayeron, él vio la casualidad. Digan quien me puso el dedo, esto aquí no va parar", así comienza el corrido "El Marro".

En la canción detallan que fue en un rancho de Juventino Rosas donde terminó el imperio de José Antonio Yépez. El 2 de agosto del 2020 autoridades federales y estatales lo detuvieron en una finca gallera, en Franco de Tavera, en el pequeño municipio.

Según el corrido, el capo asegura que alguien "le puso el dedo", delatando su ubicación. Lo agarraron de madrugada, canta Nicko Rodríguez. El tema está totalmente documentado, detallan el paso a paso de la detención. Incluso mencionan que el Gobierno no quería fallas "como esa vez del Timón", refiriéndose a la fuga del 3 de marzo del 2019, cuando una filtración de último momento le habría dado el pitazo para escapar, esa fue una de las cinco fugas de Yépez Ortiz, publicadas en La Silla Rota.

"Ahí estaba el señor Marro. El Gobierno lo rodeó, no querían ninguna falla como esa vez del Timón. A quienes lo traicionaron, así lo dijo el señor. A muchos les dí mi mano, les ganó la tentación", dice una de las estrofas en las que describe una posible venganza del delincuente contra quienes lo delataron.

El tema lleva hasta ahora 372 mil 785 vistas en el canal de Youtube de Nicko Rodríguez, quien ya tiene 35 mil 900 suscriptores.

"Ahí los dejo me despido, ahorita encerrado estoy (...) no me asusta la presión. Yo soy José Antonio Yépez, Altiplano la prisión", así finaliza el corrido lanzado en diciembre del 2020, cuatro meses después de la captura de "El Marro".

LOS TERRENOS DE "EL MARRO" Y EL TRIÁNGULO DEL HUACHICOL

Esta no es la única canción que cuenta la vida de Yépez Ortiz. El 22 de junio del 2020 Nicko Rodríguez estrenó "Terrenos del Marro", donde canta que la empresa del capo está en Santa Rosa de Lima, y que en el triángulo de las bermudas (Irapuato, Salamanca, Celaya y León)"nomás corren los corrientes". En ese tema burlaban la búsqueda que hacían los autoridades, pues su gente lo cuida, dice en la canción. "Es querido y protegido porque a muchos ha ayudado"

Nicko Rodríguez canta como si conociera a los aliados del huachicolero.

"Con esta nos vamos hasta Santa Rosa de Lima, un saludo para el equipo operativo de esta y todos los equipos".

A pesar de la detención de "El Marro", el 21 de enero del 2021 el cantante lanzó el tema "El Triángulo Sigue Rifando", donde menciona que en las plazas de "El Marro" siguen operando sus cómplices.

"Guanajuato es el estado, yo en balas, niebla y plomo. Triángulo de las bermudas y aquí andamos entre el lodo. Pa´ protegerse el chaleco..."

"El Marro" ya fue sentenciado a 60 años de cárcel por el secuestro de una empresaria, la tenía cautiva el día de su detención. Aunque el cabecilla podrían dictarle hasta 190 años de prisión por los otros tres delitos que tiene pendientes, explicó una abogada penalista a La Silla Rota. Estos son: homicidio calificado en grado de tentativa contra servidores públicos, delincuencia organizada y robo de combustible.

¿QUIÉN ES NICKO RODRÍGUEZ?

Nicko Rodríguez es un cantante de música regional mexicana y corridos. Reside en Nueva York y en su cuenta de Instagram tiene 17 mil 600 seguidores. Aparenta una vida lujosa: usa gorras, ropa y zapatos de marcas internacionales. Sus temas hablan de excesos, una vida aspiracional, dinero, amigos, traiciones, y delincuencia organizada. En muchas de ellas menciona a Guanajuato.

Entre sus canciones están "El Gatillero", "Vida Makabra", "En las calles", "El David" y "El de la gran manzana".

