“El cigarro no es un gusto, es una necesidad”: opiniones sobre el disparo de los precios

Al entrar el 2020 hubo varios cambios. Y uno de ellos, el que sorprendió a muchos fue el aumento a los precios de los cigarros. Pues el disparo fue de hasta por 6 pesos por cajetilla, dependiendo la marca.

La secretaría de Hacienda fue la encargada de este aumento. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) entró en vigor este 1 de enero.

Estos son los precios de los cigarros ?? para este 2020.



Hoy, comprar una cajetilla con 20 cigarros Marlboro cuesta 63 pesos, cuando antes los consumidores pagaban 57.

“Me parece injusto el aumento porque el cigarro ya no es un gusto, es una necesidad. He dejado de comprar la cajetilla, los he comprado sueltos, pero la costumbre no se quita, y no es fácil dejarlo”, cuenta Artemio.

Este panorama se divide en dos opiniones: los que están a favor y los que están en contra. La señora Luz María comentó que es una buena alternativa, por los daños que causa a la salud.

“Creo que está bien. A ver si la gente lo deja, pero aun así están caros y muchos no lo dejan. Entre más caros a ver si ya no lo hacen, porque es muy dañino”.

Al preguntar a los empleados de los establecimientos comerciales nos encontramos con Fernanda, una empleada de tienda Oxxo que notó el cambio. Y mencionó que por el aumento a los Marlboro, algunos clientes optan por Pall Mall, la marca de cigarros que no sufrió cambios.

“Pues ya no compran Marlboro, porque subió cinco pesos el de sabor y el normal. Se vendían más que el Pall Mall, pero ahora ya se vende más el Pall Mall porque no subió nada. También compran Marlboro Shots de 32 pesos”.

Alberto es otro de los fumadores afectados. Pues a consecuencia del escenario de alzas disminuyó su consumo diario.

“No está chido. Sé que es por algo de impuestos, pero sí afecta un poco al bolsillo de los que somos fumadores. Fumo entre cinco y siete cigarros al día, pero si ha disminuido, ya solo fumo entre dos y tres al día”.

No todas las marcas tuvieron un incremento en sus precios. Marlboro y Benson & Hedges fueron las más altas, pues ahora cuestan 63 pesos. A diferencia de estas, los cigarros Chesterfield cuestan 55 pesos, mientras que los Faros y Delicados están en 50. Los Montana se venden en 37 pesos. Y los únicos que mantuvieron su precio fueron los Pall Mall.

Los familiares de los consumidores también hablaron del tema. Como Antonio, un chico que platicó la situación de su tía, que consume una cajetilla diaria.

“Yo creo que está bien, a ver si así la gente deja de fumar. Tengo una tía que compra una cajetilla diaria, de hecho platicamos sobre eso y me dijo que no importa, que va seguir igual”.

Uno de los compradores de la tienda Oxxo coincidió con esta opinión, Oscar mencionó que a pesar de los precios la gente no deja de fumar.

“Yo digo que la gente no deja de consumirlos por los precios. A pesar de eso siguen con el vicio del cigarro, no lo dejan”.

Don Ramón es un leonés que cree en esta estrategia, y platicó que está a favor del aumento.

“Qué bueno que lo están aplicando, porque se disminuye mucho el consumo. Debe bajar el poder adquisitivo, porque no es bueno. Tengo un familiar que fuma, pero es molesto estar junto a él”.

