"El Chaquetas", acosador que desde hace 10 años aterroriza alumnas de La Salle

León.- Generación tras generación, las estudiantes de La Salle reciben la misma advertencia cuando entran a la universidad "cuidado con ´El Chaquetas´", un hombre que lleva más de 10 años acosando a las jóvenes estudiantes.

El apodo del sujeto es conocido por todo el alumnado, saben que se trata de un hombre que merodea la zona cercana a la entrada principal, en los alrededores de avenida Universidad y la colonia Loma del Sol. El hombre identificado como José Abel es una persona de 1.70 aproximadamente, de piel morena y cabello negro, anda por la calle vestido con pantalón de mezclilla, sudadera y capucha puesta.

La Silla Rota reunió los testimonios de 5 mujeres que fueron víctimas de este sujeto conocido como "El Chaquetas", un hombre que las jóvenes de diversas generaciones han tratado de evitar. Lo señalan de ser un exhibicionista que por más 10 años ha acosado estudiantes masturbándose frente a ellas.

"Es casi un misterio en la zona universitaria del Campestre, desde hace casi más de una década, como exalumna platiqué con otras exalumnas cinco años mayores que yo, y ellas comentan que sí lo vieron desde su departamento desnudo y haciendo cosas obscenas", comenta Karla egresada de comunicación.

De acuerdo con medios locales, José Abel fue detenido el 17 de mayo de 2019 por faltas administrativas, pero el 22 fue liberado. El entonces secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, señaló que ya había sido acusado varias veces de parte de la Universidad de La Salle y por medio de alumnas en redes sociales.

Explicó que su caso se manejó como una falta administrativa al ser una persona que manifestó problemas mentales. Tras su liberación, los testimonios de mujeres acosadas siguieron apareciendo.

Ronda por Loma del Sol

Sofía y Michel, tenían cerca de 20 años cuando fueron acosadas por él. Ambas situaciones ocurrieron en hechos distintos, pero en el mismo lugar: cerca del parque de Loma del Sol.

"Me estaba estacionando por los depas (en la calle del Sol) y escuché que me gritaban y lo vi, estaba adentro de los departamentos, se bajó el pantalón, pero me dejó en shock", recuerda Sofía.

Desde entonces la joven comenta que fue un "martirio" para ella buscar estacionamiento, cruzaba los dedos para no tener que dejar su carro lejos y tener que caminar sola.

A Michel le ocurrió algo similar, comenta que pocos días antes de su caso había escuchado sobre una estudiante que fue seguida por el acosador hasta su casa. Cuando vio al hombre sospechoso recordó la advertencia que se ha pasado de generación en generación: "El Chaquetas" acosa a las mujeres cerca de La Salle.

Área verde conocida como el "parquecito de Loma del Sol". (Foto: Google Maps)

"Lo vi por el espejo lateral derecho perfectamente clarito. Él me estaba volteando a ver a mí, estaba en la parte trasera de mi camioneta, me acuerdo que sentí horrible y no supe cómo reaccionar", recuerda Michel.

"Yo no me sentía segura para bajarme, dije ´donde me baje y me persiga´. No, te pasan muchas cosas en la mente. Me esperé 15 o 20 minutos ahí hasta que me aseguré de que ya no estaba alrededor y empezó a salir más gente, fue cuando me dio más confianza y me bajé, casi corrí", comenta Michel, fue poco antes de las 8 de la mañana.

Al igual que Sofía, Michel tuvo que modificar su rutina y dejar a un lado algunas facilidades por temor a volverse a encontrar con él. Desde entonces tuvieron que estacionarse en otros lugares, buscar zonas concurridas y caminar rápido para no sentirse desprotegidas.

Se acerca a mujeres solas

Arantxa es otro caso, ella también supo de él gracias a lo que se hablaba entre los alumnos. El hecho de que fuera una persona tan conocida por todos la hizo pensar que solo se trataba de un rumor, hasta que lo vio cuando estaba caminando cerca de avenida Universidad.

"Me estaba preguntando ("El Chaquetas") que si conocía a una tal Daniela de veterinaria en repetidas ocasiones mientras hacía cosas obsenas, cuando me percate de lo que estaba haciendo solo decidí esquivarlo y correr", comenta.

Mariana es otra estudiante que fue víctima de José Abel. Recuerda que era un fin de semana y no había mucha gente sobre avenida Universidad, lugar donde se encontró al sujeto. Vio que le mostró el miembro, pero fingió no ver nada y pretendió que se iba a meter a uno de los fraccionamientos.

Área de estacionamiento donde Michel y Sofia fueron acosadas por él. (Foto: Google Maps)

"Se me acercó y se lo estaba sacando, hice como que me metí a un fraccionamiento y afortunadamente había un portero y no pasó a mayores", recuerda Mariana.

Todas las entrevistadas añadieron a sus testimonios rumores que circulan en torno al "El Chaquetas" y comentaron que conocen más casos similares a los de ellas. En el canal de youtube "Todo Ze vale con Lalo" de unos youtubers locales, publicaron un video abordando este tema y compartiendo varios testimonios.

Piden más vigilancia

Karla, que es de la que más casos se llegó a enterar, pide que se implementen rondines de parte se seguridad pública para que las mujeres que residen por la zona del Campestre se sientan seguras.

"De noche hay algunas zonas que son obscuras y dado que la mayoría de estudiantes que habitan por ahí son foráneos y se van los fines de semana, la colonia Loma del Sol y Lomas del Campestre, que se ubican alrededor de La Salle, se quedan muy solas esos días, y es cuando más peligro corren quienes transiten por ahí de noche", comenta.

"El susto y el acoso es preocupante, pero también el hecho de sufrir una violación, urge que tomen cartas en el asunto", expresó la ahora exalumna.

Nota: Algunas entrevistadas prefirieron usar un seudónimo para proteger su identidad.

PR