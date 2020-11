´El Champions´, el indigente de El Coecillo que se está rehabilitando

León-. Cuando a la gente le preguntan por ´El Champions´ dicen "ah sí, el que andaba sin ropa", es así como describen a un indigente que se ha vuelto un personaje icónico en la colonia El Coecillo. Caminar por las calles de la central camionera significa estar en su terreno, un lugar que ya no habita porque está en rehabilitación.

Su nombre es Jesús, pero le dicen ´El Champions´. Este 11 de noviembre circularon unas fotos en las que se le veía totalmente diferente. Usaba ropa limpia, cabellos peinados y su aspecto no era el de un indigente. Como si su pasado hubiera quedado atrás. Los vecinos que atienden en los locales de la central relatan cómo era ´El Champions´ y confiesan que hace tiempo que no lo ven en las calles, ahora está en un Centro de Rehabilitación.

"Lo vi hace como unos ocho meses, era tranquilo pero sí andaba en un estado muy triste. Andaba caminando en un bote de cuatro hojas, oliendo los solventes, y de repente andaba casi desnudo el chavo. De repente le daban ropa o un taco", comenta Iván Castro de 27 años, un chico que vende micas para celular.

A los vecinos les da gusto que ´El Champions´ esté recuperándose. Unos se sorprenden porque no sabían, otros hasta detallan que está en un Centro de Rehabilitación de la calle Sánchez, en la misma colonia.

"Si quieres sí se puede, el querer es poder (...) yo estoy en un grupo también de doble AA y para todas las personas que se quieran dar la oportunidad de salir adelante pues sí se puede. Ahí está el ejemplo del amigo ´Champions´ que el querer es poder".

A unos locales de donde está Iván atiende Teresa González, una vendedora de carteras que acepta que ´El Champions´ es un hombre "tranquilo".

"De hecho solo andaba paseándose ahí con su bote de pegamento. Yo digo que está bien (que se esté rehabilitando) hace tiempo que no lo veo".

´El Champions´ está internado en el anexo "Centro de Atención para Menores en Drogadicción e Ingobernabilidad". "Dicen que ya está haciendo pesas ahí adentro", dice Pedro, un comerciante. Las personas que lo conocen relatan que "lo ayudaron", pero que él sí tiene parientes. "De hecho su familia tiene locales por aquí, dicen que empezó drogándose", cuenta Laura Estrada, de 32 años.

La historia de Jesús es un mito. Nadie sabe su edad, pero aseguran que antes vivía ahí mismo, en El Coecillo. "Si te fijas siempre anda por aquí, no se va a otro lado", menciona Laura.

"El Coecillo lo idolatra" dice Israel, un chico que "no puede creer" el cambio al que se sometió ´El Champions´.

A pesar de que lo describen como un hombre tranquilo la gente dice que "estaba medio lucas". A veces "llegaba y agarraba las cosas", al referirse a la comida de los vendedores ambulantes. Pero hay algo que tienen muy claro: "no hablaba ni maltrataba a la gente".

"Sí andaba mal, pero era tranquilo. Yo no lo conocí así muy bien, pero era tranquilo. Está bien que se siga recuperando", detalla Jazmín Sánchez, de 18 años.

Cuando Israel vio en el periódico el cambio de este indigente se impactó.

"Nomas caminaba con una cobija o algo así. Al principio que miré yo no me la creía, como que se me hacía muy raro, yo creía que sí estaba muy perdido. No me la creo todavía, uno piensa feo, pero es una gente normal", menciona Israel Luna de 21 años.

Pedro Camarillo, un señor de 62 años lo recuerda bien y dice que "andaba muy mal".

"Ya estaba loquito, andaba con un bote de pegamento cargado. No pedía nada, caminaba nadamas, a veces andaba ya casi encuerado. A mí me dijeron aquí que subieron una foto y que estaba muy bien. Nunca fue agresivo, qué bueno que esté rehabilitándose, ojalá le sirva".

Incluso hay quienes conocen a ´El Champions´ desde su niñez. Como Isabel, una chica de 24 años que recibió "la buena noticia" de que el indigente estaba anexado. "Sinceramente me dio mucho gusto", explica Issa.

"´El Champions´ es una persona que recuerdo desde mi niñez porque siempre andaba por las calles en mal estado, cuando lo veíamos corríamos porque nos daba miedo, pero si aseguro que no era agresivo (...) pedía las cosas por favor y la gente lo ayudaba".

Ahora soy DON JESÚS no "el Champion's" Publicado por El Champions en Domingo, 15 de noviembre de 2020

Las fotos de ´El Champions´ revelan un antes y un después. Este personaje ha retomado una identidad propia, incluso le crearon un página de Facebook con su mismo apodo. Ahí compartieron su nuevo look y la ayuda que ha recibido, también solicitan apoyo económico para medicinas y tratamientos que "son caros" explican en la fanpage. Anotan el teléfono y el contacto para quien guste donar, puedes dar clic aquí.

"A veces le invitaban de comer o hasta lo vestían porque solía aparecer en paños menores, últimamente se pudo percibir su ausencia y entre vecinos nos preguntábamos por él. Hasta que salió a la luz la buena noticia que el anexo lo estaba ayudando a mejorar su condición, sinceramente me da mucho gusto", dice Issa.

INDIGENTES EN MÉXICO

Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revela que en México hay 14 millones 940 mil personas indigentes, hasta el registro del 2011, según La Jornada.

Mientras que 40 millones 778 mil mexicanos viven bajo la línea de la pobreza.