El caso de Evelyn: una historia que alertó a colectivos feministas

Era un sábado por la madrugada, hace una semana justamente. Evelyn prefirió quedarse en el coche mientras sus amigos fueron a cenar tacos, habían salido de una bar de la calle Madero, en León. Esa noche vivió minutos de acoso y hostigamiento sexual. Varios policías que estaban en la caseta de la Plaza Expiatorio le pidieron que se quitara la ropa como "parte del protocolo" para verificar que no tuviera drogas. Uno de ellos le propuso tener sexo oral.

Evelyn narró su propia historia. En redes sociales denunció cada detalle de esa noche. Cuenta que, uno de los oficiales que se acercaron a ella le tocó sus partes íntimas y le hizo preguntas incómodas, la invitó a irse con él y le propuso tener sexo oral o anal, ella respondió que no. Él se fue y llegaron más policías, fueron minutos a los que Evelyn sobrevivió y con su testimonio busca "evitar que le suceda a alguna otra mujer".

Imágenes de la manifestación realizada ayer en la Calzada de los Héroes, por el caso de Evelyn

Hizo público el relato en redes sociales, las reacciones fueron inmediatas. Este es el texto íntegro de Evelyn Muñoz.

"Siento que debo contarles algo para evitar que le suceda a alguna otra mujer. El viernes alrededor de las 3 de la mañana salí de un bar de la Madero con mis amigos, salí mareada del bar y solo quería descansar, mis amigos querían cenar tacos y les dije que yo me quedaba en el auto, estaba "segura" ¿no? Al lado de la caseta de policías, error. Ellos vieron a alguien de quien aprovecharse, pidiendo que me quitara prendas de ropa para ver que no tuviera drogas conmigo y que era "parte del protocolo" uno de los oficiales se atrevió a tocarme, comenzó a tocar partes íntimas de mi cuerpo y hacerme preguntas incómodas, no supe reaccionar a eso, estaba rodeada de policías y ninguno me ayudó, yo solo quería que eso terminara, tenía miedo, de que se atreviera a hacerme algo peor, me sentía incómoda, con miedo, intimidada, me invitó a irme con él, me preguntó que si quería tener sexo oral o anal con él, a todo esto respondí que no, él se fue y llegaron más policías, eran demasiados policías yo sentía todo menos seguridad, una vez más se puede ver que la policía no nos cuida, que si un hombre hubiera estado en la misma posición en el auto no le hubiera pasado eso, no les importamos, nos ven como objetos fáciles de los cuales se pueden aprovechar. Ya fui a levantar una denuncia, esperando que esto no quede impune como tantos casos que pasan así, LA POLICÍA NO ME CUIDA. Siento asco, me siento estúpida, pensé en todas las cosas que pude haber hecho y no hice por miedo, pero no fue mi culpa, JAMÁS va a ser nuestra culpa, son ellos y no me voy a quedar callada, quiero que se haga justicia y que una vez más vean que en México una mujer nunca va a estar segura, si quien dice cuidarlas, es quien abusa de ellas".

En la marcha fueron detenidas 22 mujeres y un hombre, esta madrugada fueron liberados

VIDEO/ LIBERAN A 22 FEMINISTAS DETENIDAS EN MANIFESTACIÓN POR EVELYN

El mismo día que Evelyn publicó su caso la Secretaría de Seguridad de León informó que se tienen identificados a los policías que cometieron el hecho. El secretario de Seguridad Mario Bravo detalló que ya se investigan los hechos en los que presuntamente participaron oficiales asignados a la vigilancia en la caseta ubicada en la Plaza Expiatorio y otros elementos de la delegación Centro.

"A través de la Dirección de Policía, están identificados los elementos de la caseta, mientras que en coordinación con C4 se revisa la ubicación de los radios para saber si otros elementos estuvieron en el lugar a la hora que señala la publicación. Inicialmente, se ha solicitado a los policías un informe detallado de su turno laboral y se están revisando sus bitácoras".

Por ahora se sabe que Evelyn presentó una demanda, se desconoce el proceso de esta. Lo que sí se confirmó es que a raíz de su publicación cientos de mujeres le mandaron mensajes de apoyo y a través de colectivos feministas se convocó a una manifestación para este 22 de agosto, bajo el hashtag #JusticiaParaEvelyn.

MUJERES SE MANIFIESTAN; PIDEN JUSTICIA PARA EVELYN

La ola femenina que alzó la voz

Ayer fue el día. Cerca de 300 mujeres se reunieron en el Arco de la Calzada para exigir justicia por el caso de Evelyn. Con rostros cubiertos, y latas de aerosol cientos de mujeres caminaron con el objetivo de llegar a la Presidencia Municipal.

Sin embargo, lo que inició como una marcha pacífica, terminó en un enfrentamiento entre mujeres y policías. La manifestación se salió de control, dejando como saldo 22 mujeres y un hombre detenidos.

Parte de los destrozos por la furia de las mujeres

Las manifestantes tenían como objetivo llegar a la Presidencia Municipal, en el camino fueron intervenidas por la Policía Municipal quienes las acusaron de provocar riña y escándalo, y de impedir el control de los oficiales en la manifestación. A esto se suman las pintas y destrozos como parte del enojo de las mujeres. La Secretaría de Seguridad de León especificó las faltas cometidas por 22 mujeres y un hombre que fueron arrestados.

"Fueron detenidas 22 mujeres y un hombre por infringir el artículo 10 fracción II -Alterar el orden público provocando riñas o escándalos o participar en ellos-; el artículo 11 fracción X -Oponer resistencia o impedir, directa o indirectamente, la acción de los elementos operativos de la Secretaría en el cumplimiento de su deber-y el artículo 11 fracción XI -Hacer uso de la fuerza o violencia física o verbal ya sea insultando o profiriendo amenazas en contra de la autoridad".

La Secretaría de Seguridad de León informó que la detención fue por causar escándalo, riña y oponerse a los policías

Hoy, en las primeras horas del día se informó en Red Feminista León que las 22 mujeres y el hombre fueron liberados.

Mientras tanto, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato abrió un expediente de queja 108/2020-A por la detención de las mujeres durante la manifestación. "La libre manifestación y la libertad de expresión son derechos fundamentales que deben ser garantizados a todas las personas por las autoridades", informaron en un comunicado oficial.

También se viralizaron grabaciones en las que se ve como una reportera fue agredida mientras documentaba el traslado de las mujeres en patrullas. Extraoficialmente se dice que fueron tres las reporteras lesionadas.

La historia de Evelyn sacudió a los colectivos feministas, provocando una manifestación que dio de qué hablar.