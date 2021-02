El atípico San Valentín de Mayra; surtió menos del 50%, por pandemia

La Dirección de Economía informó que no permitirían la instalación de comerciantes ambulantes para este 14 de febrero, Mayra sobrevive de sus ventas (Foto: Ivonne Ortiz)

León-. "Espero que haya ventas este año, ahora surtí menos, por lo mismo de la pandemia", dice Mayra Guadalupe Castro, de 35 años, una comerciante que instala su puesto con artículos de San Valentín cada año, en la esquina de la calle Pozo de Jacob y bulevar Saturno, en la colonia Los Ángeles 2. Con un cubrebocas puesto relata cómo van sus ventas.

"Antes surtía unos 40 (mil) y ahorita surtí unos 10, 15 mil pesos porque me cerraron muchas tiendas y me quedé sin trabajo, no pude juntar dinero", cuenta Mayra, que está sentada en una silla junto a su hija.

Entre los peluches, las paletas de chocolate, los bombones, las gomitas y los arreglos, comerciantes luchan por llevar dinero a casa, así cada 14 de febrero. Mayra compara los días previos a San Valentín del 2020, con este año, y reconoce que no han vendido mucho.

"La gente ya casi no sale a comprar, está más solo. El año pasado me fue mejor, apenas estamos esperando el fin de semana, a ver cómo nos va".

Bajo una lona azul que mide unos tres metros ella vende de todo tipo de regalos: tazas de chocolate, globos de helio, y tarjetas con dedicatorias. Dice que lo que más se le vende son los peluches, que van desde los 100 hasta los 500 pesos.

A cuatro días del 14 de febrero, la chica de 35 años mantiene sus esperanzas en las ventas para los enamorados.

"Espero que sí haya ventas, espero terminar con todo este año, que la gente no tenga tanto miedo de salir".

Este puesto y otros más, se arriesgan a que la Dirección de Economía les decomise la mercancía y los multe, pues la dependencia anunció que esta sería una de las medidas en pandemia. En un lamentable escenario, los comerciantes padecen esta otra preocupación.

"No se va a permitir comerciantes en estas fechas, tenemos varios eventos en los que nos han pedido permisos, pero no se van a permitir", reiteró el director de economía.

Mayra dice que hasta ahora no ha recibido la visita de inspectores municipales. Pero reconoce que algunos de sus conocidos han sido retirados del pasillo de en medio, en los tianguis. Esta es otra medida que ha tomado el Gobierno Municipal, ante los más de 30 mil casos positivos de covid-19 y las 3 mil muertes que suman.

ANAHÍ, OTRA COMERCIANTE AFECTADA

Anahí Velázquez Téllez, de 21 años, es otra comerciante que tiene una dulcería a unos 10 metros del puesto de Mayra. Detrás del mostrador narra que "antes"–por referirse a febrero del 2020- vendían más por la movilidad escolar, y las compras de los niños para detalles a sus compañeros.

"Hay menos movimiento, antes los niños salían de la escuela y venían y compraban. Como no hay niños, casi no pasa gente, pues no vendemos. Nuestras ventas fuertes son viernes, sábado y domingo".

Ella y su familia llevan cerca de seis años vendiendo artículos para el Día de San Valentín, pero la pandemia les ha mostrado una realidad muy distinta este año.