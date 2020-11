El asesino de Dulce será juzgado como participante, no como autor

León-. "Aquí no se ve mucha justicia, es más, es hasta muy posible que salga, así te lo digo", platica la hermana de Dulce Ivana Martínez. Con una voz de impotencia Anahí cuenta cada detalle del caso y confiesa que Antonio –el "amigo" de Dulce señalado de haberla calcinado- será juzgado como participante en el feminicidio y no como autor intelectual.

La vuelta en el discurso del papá de Antonio provocó estos cambios. Luego de que el señor lo entregara a las autoridades el 21 de diciembre del 2019 se "retractó" y "negó todo".

"Él no está como autor intelectual si no como participante, entonces si él se va a juicio y todo, es posible que le den de 15 a 30 años, si no, es posible que salga. Supuestamente porque el papá sí lo entregó y todo pero se retractó", platica Anahí, hermana de Dulce.

"Desgraciadamente tiene el derecho de retractarse y si el papá ya no quiere hablar y no quiere hablar él tiene todo el derecho de callar".

Afirma que la investigación ya terminó y que el padre de Antonio "no les ha dado la cara". "Su papá todo lo trata con los abogados, de él y de nosotros". El enojo, ahora es con el señor que en algún momento fue pieza clave para la captura del feminicida.

"Es evidente que él fue, y ahorita traemos un coraje con el papá del chavo porque está negando todo. Entonces que va pasar: va salir el chavo, va volver a matar. Al cabo tiene a su papi que todo le da, paga abogados, a nosotros no nos da la cara". Yo no defendería a un asesino", platica la hermana de Dulce Ivana.

Dice que estos son los "avances" en el proceso penal de Antonio. Comenta que la Fiscalía asegura no tener "evidencias" para inculparlo como autor intelectual.

"Se me hace una estupidez que porque la calcinó no hay evidencias, todavía la calcina y... como no hay pruebas en sí, él tiene más beneficios. Todo estaría bien, pero como el papá se retractó, dijo que no había sido cierto, que él no lo entregó, cuando todos sabemos que sí. Hay nota, hay periódicos".

Anahí tiene 23 años. Con un cubrebocas negro y un sombrero rosa acudió al Arco de la Calzada para ayudar en la elaboración del altar en honor a las víctimas de feminicidio este 31 de octubre. En su mirada se refleja la sed de justicia por su hermana, que este 2 de noviembre cumpliría 17 años.

Afirma que "todo se le viene a la mente" en esta lamentable situación, el hecho de que el papá de Antonio se retractara hace que ella piense que "lo ayudó" con el crimen. "Él se asesoró, tuvo el tiempo y todo para pensar y defender a muerte a su hijo".

Cuenta que el presunto feminicida también "se asesoró muy bien para hacer lo que hizo" y que "tuvo 10 días para saber lo que iba hacer y cómo lo iba a hacer".

UNA SALIDA PARA INSCRIBIRSE A LA PREPARATORIA TERMINÓ CON LA VIDA DE DULCE

Fue el 10 de diciembre del 2019 cuando Dulce, de 16 años y Antonio fueron juntos a que ella se inscribiera a la preparatoria. La última vez que los vieron caminaban por la colonia Valle del Sol. El 19 de diciembre la esperanza de encontrarla viva terminó. Su cuerpo estaba calcinado en un baldío de la comunidad Mesa de Ibarrilla.

Tres días después del hallazgo lo que más sorprendía es que a Dulce le había quitado la vida su "amigo". El que la llamaba "gorda" de cariño y con el que colgó varias fotos en sus redes sociales.

Desde ese momento le desearon lo peor a Antonio por redes sociales, incluso mujeres empezaron a compartir capturas de pantalla de las conversaciones con el joven, quien se escribía mensajes sensibles en su Facebook.

"Pinches perras mamonas, hasta se cotizan para contestar. Ya te quiero ver cuando termines tirada a lado de la carretera ni los perros te van a comer", escribió Antonio en el chat con una chica.

A casi un año del feminicidio de su hermana Anahí repite una y otra vez que es "imposible" que le den más de 30 años de sentencia a Antonio. Por último, hace un llamado al padre del inculpado y asegura que debe reconocer el error que cometió su hijo.

"Yo sé que es su hijo y todo, pero también su hijo quitó una vida y debe ser consiente que lo tiene que pagar, no cubrirlo a que lo vuelva a hacer".

Insiste en que Antonio no solo debe pagar el daño con la cárcel, sino también daños morales y materiales. Ella y su mamá tuvieron que tomar terapias a partir del asesinato de Dulce Ivana. Además se enfrentaron a respuestas de la Fiscalía como "está con el novio", es importante decir que la alerta amber duró "8 o 9 días" en activarse, recuerda Anahí.

A casi un año del feminicidio, Dulce Ivana ocupó un lugar en el altar del Arco de la Calzada y en el corazón de sus familiares. "Me llegó a compartir que le gustaría viajar, si ella todavía estuviera... fue súper injusto, no tengo palabras. Su supuesto amigo se merece muchas cosas, él no era su amigo", remata Natalia, prima de Dulce Ivana que también asistió a la ofrenda.