El actor Enrique Rocha heredó la voz de su madre, dicen en Silao

Silao-. La voz del actor Enrique Rocha era muy particular, hacía voltear a cualquier persona. Sus cuerdas vocales provocaron que la voz grave quedara marcada en la memoria de muchos mexicanos. Silaoenses aseguran que "tenía la voz de su madre".

"Inolvidable y muy querido, nuestro silaoense distinguido Enrique Rocha, que puso en alto el nombre de nuestro municipio y que nunca se negó su origen. Que siempre sea recordado por su gran pasión y compromiso en el ámbito de la actuación", escribieron en el grupo Recuerdos de Mi Silao.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamenta el fallecimiento del actor mexicano #EnriqueRocha. Destacado histrión de cine, teatro, televisión y doblaje.

Descanse en paz.#CreadoresDeCultura pic.twitter.com/5piyvZVIhk — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) November 8, 2021

Entre los comentarios de luto por la muerte de Enrique Rocha este 7 de noviembre, una mujer identificada como Gloria Verver y Vargas confesó que el actor heredó la voz de su madre, que incluso la señora Socorro fue su madrina de Confirmación.

"La voz de Enrique se parecía a la de su mamá, la señora Socorro, ella era mi madrina de Confirmación. Le sobreviven dos hermanos: Paty y Paco", escribió la mujer en Facebook.

SU VOZ Y PERSONALIDAD LE ABRIERON PASO EN LA ACTUACIÓN

En entrevista para Foro 7, Enrique Rocha reveló como fue que entró a la actuación, y cómo fue que su voz influyó en el éxito que tendría en una carrera que nunca buscó, pues estudió Arquitectura en la UNAM.

Cuando era joven, un amigo lo invitó al ensayo de una obra titulada "Despertar de la Primavera", Enrique permanecía como espectador hasta que el director Juan José Gurrola les dijo a él y a su amigo que alguno de los dos podía pasar al escenario para decir los diálogos, y cubrir al actor Juan Ibáñez, quien faltó al ensayo ese día.

"Me quedé ahí, media hora no sé, en el escenario, diciendo cosas, tenía la idea del teatro ¿no? Entonces me dijo Gurrola: tienes muy buena voz y tienes buena apariencia, vente a reemplazar a Juan Ibáñez en el personaje. Y fui al día siguiente al ensayo y de ahí en adelante empecé a hacer teatro", disciplina que describió como "un juego simpático" en la entrevista para Foro 7.

La voz de Enrique Rocha lo enalteció en el mundo televisivo protagonizando villanos. El actor debutó con la novela "La Mentira", en 1965. De ahí vendrían más participaciones en novelas "Yo compro esa mujer", "Dos mujeres, un camino", "El privilegio de amar", "Las vías del amor", "Rebelde", "Corazón salvaje", "Una familia con suerte", "Amores verdaderos" y "Me declaro culpable".

El actor también exploró el mundo del cine, incluso en su perfil de IMDB lo llaman "el hombre de la voz seductora".

Su trabajo más reciente fue en 2017, cuando se encargó de narrar la serie de antología "Érase una vez" en la que figuraban cuentos infantiles como "La Bella Durmiente", "Ricitos de Oro" y "La Bella y la Bestia". En 2016 hizo el doblaje de Bagheera en ´El libro de la selva´.

FALLECE GRAN ACTOR ENRIQUE ROCHA pic.twitter.com/WpqCgSzdxt — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) November 8, 2021

SU MUERTE

Enrique Rocha falleció este domingo a los 81 años de edad.

Enrique Miguel Rocha Ruiz, conocido como "Rochón", nació en la ciudad de Silao, Guanajuato el 5 de enero del año 1940.

El fallecimiento del actor fue confirmado por Óscar Espejel, quien acompañó a la familia, sin dar muchos detalles.

"Lamentablemente ya falleció el día de hoy", lamentó. El motivo, según informó, fue muerte natural. Aunque extraoficialmente se dice que sufrió un infarto.

SUS RESTOS LLEGAN A SILAO

Cristian Rocha, hijo del actor, reveló en entrevista con el programa Hoy que sus restos descansarían junto a su madre, padre, y hermano. Sus cenizas fueron depositadas con su familia y vueltas a su lugar de origen: Silao.

La despedida comenzó este lunes en la Ciudad de México, en la funeraria Félix Cuevas. El martes se realizó la misa de cuerpo presente, y el último adiós fue ese mismo día con la presencia de sus admiradores. Después de su funeral, sus cenizas fueron entregadas a su hijo para que las depositaran junto a su familia.