El 26 de mayo se decide si el aborto será legal o no en Guanajuato

"...Tarde o temprano, y yo espero que sea más temprano que tarde, tendremos les guste o no le guste a ustedes legisladores, ni la ideología de ustedes, ni la ideología de nosotras van a imperar. La realidad se va a imponer y eso no lo para nadie, las mujeres hoy lo sabemos, el movimiento feminista a nivel nacional estamos construyendo esta política no estatal de las mujeres, para acceder, acompañar, crear redes de solidaridad y la gran mayoría de las mujeres va acceder a aborto seguros a pesar de ustedes, con ustedes, sin ustedes, con ley, sin ley".