Edmunda se perdió en su camino a León

Nuevo capítulo en la historia de Edmunda. Antes de ser linchada en Puebla, la abogada se extravió con su acompañante Arturo. Ambos se dirigían a León. Llegó un momento en que no sabían dónde estaban, hacer una parada en la comunidad Emilio Portes Gil significó la muerte.

Así lo contaron la hija y hermana de Edmunda a La Silla Rota Veracruz. Relataron que este domingo 25 de octubre Edmunda salió de Orizaba (Veracruz) para visitar a sus hijas en León. Eran las cinco de la tarde cuando sus familiares perdieron el contacto con ella, luego de que les confesara que no sabía dónde estaba.

Incluso, la mujer de 43 años escribió un último mensaje. Dijo que no tenía cargador, pero que estaba en "un lugar hermoso" y con Dios.

"Familia hermosa, no se preocupen. Estoy tranquila y en paz. Vine a un lugar hermoso. Les mando besitos. No tengo cargador. Voy para León, Guanajuato. Voy con Dios y si no regreso, estoy con él"

Avisó a su familia, no imaginaba que ese día habitantes enfurecidas acabarían con su vida.

Cuando Edmunda y su acompañante Arturo –quien le había solicitado un "ride" en su recorrido- hicieron una parada en la comunidad Emilio Portes Gil en el municipio San Nicolás Buenos Aires alguien les preguntó que si eran foráneos, al decirles que sí, un habitante gritó que ellos eran quienes intentaron robarse a un niño.

"Ellos iban de paso, se acercan pobladores, les preguntan por qué se encontraban ahí si eran ellos personas foráneas, ellos a la hora de aclarar una persona grita que querían secuestrar a un menor, es donde se da el linchamiento", cuenta una de las familiares de Edmunda a La Silla Rota.

La hermana e hija de Edmunda aseguraron mientras velaban el cuerpo de la víctima que nunca existió la "certeza jurídica de dicho ilícito". Su esposo Octavio negó rotundamente los hechos, y deslindó de esta acusación a Edmunda Adela.

ASÍ FUERON LOS HECHOS

De acuerdo con medios locales, Edmunda y Arturo se pararon en una tienda de la comunidad Emilio Portes Gil (Puebla) cuando los habitantes los señalaron de intentar robarse a un niño. El caos comenzó.

La gente amarró a Edmunda y a Arturo a un poste de concreto, asegurando tal acusación. Los comenzaron a golpear fuertemente. En un vídeo compartido por redes sociales se ve que ella estaba semidesnuda, mientras la jalonean y ella grita del dolor, a su acompañante le acercan fuego a la cara, pero él ya estaba inconsciente.

Solo se escuchan los gritos de Edmunda intentando parar las agresiones, un hombre grita: "no los vamos a quemar, los vamos a descuartizar". Las imágenes son altamente sensibles.

Arturo falleció en el lugar luego de que la gente lo desamarrara y continuara golpeándolo en el piso, en ese momento llegaron las autoridades para impedir que hicieran los mismo con Edmunda, quien fue trasladada a un hospital, pero ahí falleció por traumatismo craneoencefálico.

Es importante decir que 40 minutos antes del linchamiento las víctimas fueron detenidas por policías municipales en Tlachichuca, Puebla, un lugar cercano a donde murieron. Ahí los interrogaron y detectaron que no tenían que ver con el supuesto secuestro de un niño, los liberaron, según reporta la Revista Almanaque.

Fue así que en redes sociales corrió el mensaje en donde avisaban a los habitantes que "los dejaron libres", alertando así a cualquiera que los encontrara. Influidos por una noticia "fake" los pobladores cometieron este doble crimen.

