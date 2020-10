Edmunda amaba estar en León

León.- Ir a la fuente de los leones en el centro histórico, o visitar el Arco de la Calzada. Eran algunas de las actividades favoritas de Edmunda Adela, la abogada linchada el pasado fin de semana.

La víctima de un error que le quitó la vida, Edmunda disfrutaba recorrer cada rincón de la ciudad zapatera que, por varios años ha sido el lugar que ha visto crecer a sus hijos – cuatro mujeres y un hombre- a los que visitaba frecuentemente.

Le encantaba capturar cada momento en León. Los días que ella pasaba con su familia eran momentos únicos que valía la pena conservar en fotografías.

La fuente de los leones era, posiblemente uno de los sitios emblemáticos que más le gustaba recorrer. No importaba si los rayos del sol pegaban fuerte o si la noche alumbraba. Ella llegó a posar en la Plaza Fundadores en más de una ocasión; sola o acompañada de su pareja, Edmunda se veía feliz.

Su camino por la ciudad no se limitaba a la zona peatonal. La calle Madero la llevaba hacia otro de sus lugares predilectos; el Arco Triunfal de la Calzada de los Héroes.

Digno de una postal, el León de la Calzada, ícono del municipio fue escenario de los recuerdos de viaje de la abogada. Con la fuente danzante a sus espaldas, y el apenas visible Templo Expiatorio, llegó a posar junto a su pareja sentimental, Octavio Barragán.

La arquitectura de León era el fondo perfecto para que Edmunda compartiera a sus seguidores y amigos lo mucho que amaba la ciudad.

Pero ahora todo queda en fotografías. Edmunda ya no está presente. El domingo 25 era el día que tenía planeado ver nuevamente a sus hijos y un desafortunado malentendido le arrebató la vida. Sus cinco hijos no pudieron recibir con los brazos abiertos a la litigante. Ya no habrá más fotos en el arco y fuente de los leones.

