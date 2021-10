Durazo lamenta liberación de esposa de "El Marro"; FGR impugnará

La esposa de “El Marro” y sus tres cómplices están libres. Una jueza federal no vinculó a proceso penal a los integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima. Durante la audiencia se decretó que los cuatro detenidos no podrían quedar tras las rejas porque no había suficientes pruebas para comprobar los delitos que se les imputaba en su pasada detención, a finales de enero.

Los elementos contaban con una orden de cateo que les autorizó un juez de control, pero cuando realizaron la operación no encontraron a los cómplices de "El marro" en la vivienda donde creían que se ocultaban; decidieron irrumpir en otra casa, sin contar con orden de cateo. Este fue una causa para que la Fiscalía General de la República apelara la liberación, esta resolución será revisada por un Tribunal Unitario, según la información de periódico Milenio.

Karina Mora Villalobos, la pareja de “El Marro”, además de César, Serafina y Alfonso no fueron vinculados a proceso penal, este fue el motivo para dejarlos salir después de una audiencia en el Ministerio Público Federal. ¿Qué pasará con ellos? Aún no se sabe si es que otras autoridades intervendrán para una acusación distinta.

Las autoridades no les pudieron verificar su pertenencia al grupo criminal, tampoco que sean los dueños de las armas, vehículos y el dinero que encontraron en la “casa de seguridad” de San Miguel Octopan, en Celaya. Extraoficialmente se dice que la liberación fue ayer a las 7 de la noche.

Hay que recordar que hace una semana capturaron a estos colegas del líder huachicolero José Antonio Yépez. Las fuerzas federales y estatales se unieron para dar rondines por San Miguel Octopan. Pero días antes de la detención le instalaron un GPS a la camioneta utilizada por la pareja de “El Marro”, esto facilitó que rastrearan cada uno de sus movimientos, según fuentes cercanas a la Fiscalía de Guanajuato.

Cuando llegaron a la vivienda de los criminales les encontraron: 4 armas de fuego, dos de calibre 9mm, una AK-47 y un rifle calibre 270; más de 800 cartuchos útiles de diversos calibres; cuatro cargadores abastecidos; dos porta-fusiles y dos artefactos explosivos metálicos.

Así como tres chalecos balísticos; dosis de drogas; 3 vehículos, siendo un KIA Sorento 2017 y, dos cuatri-motos marcas Can-Am Outlander modelos 2017 y 2019, con los números de identificación alterados; y más de 69 mil pesos de dinero en efectivo.

Habrá que ver qué es lo que sucede con los colegas de “El Marro”, pues la célula criminal está en la lupa de las autoridades de los tres niveles.

Durazo lamenta liberación

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, lamentó la liberación de Karina "N", esposa de José Antonio Yépez alias "El Marro" presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima.

En entrevista luego de la firma de convenio de colaboración entre la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el funcionario federal dijo que respetan la decisión del juez pero "no deja de ser lamentable".

"El juez alega fallas al debido proceso, nosotros respetamos la decisión del juez pero no deja de ser lamentable que, después de un esfuerzo de investigación relevante, nos encontremos con que, de nuevo, algunas personas regresen a la calle sin haber pagado debidamente por la presunta comisión de algún delito", declaró.

Un juez federal liberó a Karina "N" y a otras tres personas que fueron detenidas en posesión de un arsenal el 29 de enero en Celaya, Guanajuato, porque supuestamente se trató de una detención ilegal, pues los elementos que participaron en la acción ingresaron ilegalmente al domicilio.