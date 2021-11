Duele que te hayan traído a casa en ataúd: hermana de Lupita, mujer desaparecida

Irapuato.- "Hoy doy gracias a Dios con el corazón roto porque por fin ya te encontramos hermana", escribe en redes sociales Mayra Mares Flores, hermana de María Guadalupe Mares Flores, de 28 años, quien fue localizada sin vida tras estar desaparecida desde septiembre del 2020, ayer la Fiscalía de Guanajuato dio la noticia a su familia.

Me duele que te hayan traído a casa pero en un ataúd, relató su hermana desahogando el dolor de haber buscado a Lupita por más de un año.

Lamentamos la noticia de la localización sin vida de Guadalupe Mares Flores ?? su familia no se cansó de buscarla hasta que la encontró.

Guadalupe Flores tenía 28 años, desapareció los primeros días de septiembre del 2020. "Te esperamos en casa Lupita", le escribían sus familiares en las publicaciones con las que pretendían encontrar una pista de ella.

Este 29 de noviembre, los colectivos Mujeres Desaparecidas Guanajuato y Hasta Encontrarte informaron en sus redes sobre la localización del cuerpo de Lupita.

"El colectivo está de luto, encontramos a Lupita, lamentable sin vida, el dolor que sentimos como familia cada vez que nos dan una noticia así es indescriptible, no las queremos en bolsas negras, ni una menos, búsqueda en vida", se lee en el post de Hasta Encontrarte.

Mientras que en el de Mujeres Desaparecidas Guanajuato dieron el pésame a su madre.

"Le informaron a la mamá de Lupita que fue localizada sin vida. Lamentamos profundamente que Lupita sea una víctima más de esta absurda guerra. Descansa en poder, Guadalupe Mares Flores. Tu familia te encontró. Acompañamos a su familia en su dolor. ¡Justicia!".

En marzo pasado el cuerpo de Lupita fue localizado por la Fiscalía de Guanajuato, en la comunidad Lo de Juárez, de acuerdo con medios locales. Sin embargo, hasta este 29 de noviembre la autoridad informó a la familia sobre el hallazgo.

Por un año y dos meses buscaron a Lupita. Su fotografía en una manta es una de las tantas que se colocaron en marchas y protestas para la búsqueda de desaparecidos en Guanajuato.

Hoy, hace unas horas, su hermana Mayra Yazmin le dedicó un texto de despedida. Entre líneas se lee el dolor de perder a su familiar, con quien compartió momentos inolvidables que deja ver en fotografías desde su niñez hasta la actualidad.

(Foto: @MayraMaresFlores)

"Yo sé que tu estas feliz porque nunca te dejamos de buscar aunque la gente nos veía con sonrisa en el rostro, muy contentos, pero solo Dios y yo sabíamos lo que sentíamos porque nunca dejábamos de pedirle que nos diera licencia y fuerzas para seguir tu búsqueda y que nos hiciera el milagro de un día encontrarte (...) sabíamos que tú nos pedias a gritos que te buscáramos hermana y así fue nunca lo dejamos de hacer".

La autoridad no detalló en qué estado fue encontrada Guadalupe, el hecho fue informado por los colectivos y por su propia hermana.

Aunque Mayra le prometió a Lupita que no lloraría al momento de su muerte no pudo "como no voy a llorarte si eres mi hermana de sangre".

"Me dolió en el alma lo que te hicieron porque sí Dios nos mandó a este mundo para ser compañera de toda una vida y te me adelantaste hermana".

Los recuerdos de la niñez vienen a la mente de Mayra y los enlista, también una adicción que sufrió Lupita, aunque no detalla a qué.

Guadalupe Mares Flores en su niñez (Foto: @MayraMaresFlores)

"Nunca voy olvidar esos bonitos momentos de nuestra niñez dónde nos abrazábamos, reíamos, jugábamos, peleábamos, pero al final te quería con todo mi corazón y yo nunca dejé de quererte. A pesar que tuvieras esa adicción para mí eres mi hermana y nunca me importó lo que fueras, pero yo sé qué ahora tú estás muy feliz porque ya estás junto a Dios".

"Ahora vuela alto y no te preocupes por nuestros padres y nuestras hermanas porque mientras Dios me dé vida y fuerzas voy a estar con ellos y voy a cuidar de ellos como tú me lo pediste. Ahora estoy tranquila porque ya vas estar en un lugar donde puedas descansar y ya no vas a sufrir, porque yo sé que ese va a ser un mejor lugar que estar viviendo en este mundo de mierda donde ya no existe paz y seguridad".

"Descansa en paz María Guadalupe Mares Flores".

Guadalupe Mares Flores, 28 años, víctima desaparecida y localizada en marzo pasado (Foto: @MayraMaresFlores)

En lo últimos cinco años más de 400 mujeres han desaparecido en el estado, de acuerdo con el colectivo Mujeres Desaparecidas Guanajuato, quien dio este dato el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El estado suma 29 presuntas víctimas de feminicidio de enero a octubre de este año, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Colectivos de búsqueda y defensores de Derechos Humanos insisten a la secretaria de Gobierno Libia Denisse García la búsqueda de personas en vida, la contratación masiva de peritos extranjeros que ayuden en la localización de sus familiares y una entrega digna de los cuerpos, no en bolsas negras, comentan en protestas.

