Dr. Macías explica qué síndrome le causó parálisis a Justin Bieber

León.- El virus Varicella-Zoster (VVZ) es el agente causante del síndrome de Ramsay Hunt, que padece Justin Bieber; es una manifestación rara por reactivación del VVZ, pero el virus en sí no es raro pues la mayoría lo tenemos, en forma latente, explicó el Dr. Alejandro Macías en su cuenta de redes sociales.

Fue el propio cantante canadiense Justin Bieber quien a través de redes sociales dio a conocer el pasado sábado 11 de junio que padece esta enfermedad, lo que le ha obligado a cancelar una serie de conciertos debido a una dolencia que le afecta a la movilidad de una parte de la cara.

"Como podéis ver, este ojo no parpadea, no puedo sonreír en este lado de la cara, esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado de mi cara", compartió.

Tras esta confesión, el artista ha asegurado que se tomará un tiempo para "descansar y relajarme y volver a estar al 100% para poder hacer lo que he nacido para hacer".

El Dr. Alejandro Macías, señaló que el síndrome que padece Justin Bieber puede ser curable en su totalidad. (Foto: Especial)

"Tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt, y es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis", explicó. Y ese es el motivo por el que "físicamente" no es capaz de poder subirse a los escenarios.

EL TRATAMIENTO

Sobre esta enfermedad, el infectólogo leonés Alejandro Macías señaló que los pacientes con spinreme de Ramsay Hunt, cuando se diagnostican y se tratan a tiempo, logran altas tasas de recuperación completa (-75%). Y la asociación de esteroides y aciclovir es el manejo más común para su tratamiento.

Además, indicó que en la actualidad existe una buena vacuna para evitar que los niños adquieran el virus de la varicela zester. No se encuentra en el esquema nacional de países como México. Quien pueda pagar la vacuna para sus niños es una buena inversión.

TESTIMONIO

El comentario del Dr. Macías en redes sociales sobre Justin Bieber generó muchas comentarios, entre los que elegimos uno que nos parece elocuente acerca de lo que es esta enfermedad.

María Luisa Gazmuri León:

"A mí me dio Herpes Zoster luego de que me contagiara de varicela cuando tenía 17 años. Estaba en el último año de colegio y fue horrible.

"El herpes se instaló en la córnea y toda mi cara y lado derecho se lleno de salpullido y ampollas. Estuve con tratamiento especial de alimentación para subir el nivel de inmunidad y tuve que usar un parche en el ojo por meses.

"Tomé antiviral zovirax y otras cosas, más suplementos vitamínicos, para recuperar las defensas.

"Gracias a Dios y los cuidados de un eminente oftalmólogo que descubrió y logró tratar el herpes no quedé con secuelas en la vista. Literal, la córnea se lleno de úlceras. Era un caso de estudio en ese entonces 40 años atrás... porque no había registros de más casos de este Herpes Zoster en personas tan jóvenes.

"El estrés y las dietas, más la varicela que me dio causaron estragos en mi salud y derivó en este herpes. Tenía que estar en una habitación oscura porque tenía fotosensibilidad... Es increíble cómo una mala alimentación o dietas muy estrictas pueden llegar a dañar tanto nuestra salud. Ese dicho de que nuestro cuerpo refleja la alimentación que le damos es totalmente cierto".

JP