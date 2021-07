Dosis Sinovac por primera vez en León; así funciona la marca china

León.- Esta es la primera vez que la vacuna de origen chino, Sinovac, llega a León y los primeros en probarla serán los treintañeros.

El temor a cualquier vacuna no es nada nuevo. Las personas no solo cuestionan el nivel de dolor que provoca la sustancia, sino su procedencia, si son seguras o no. La covid-19 forzó a los científicos a desarrollar de manera pronta un "antídoto", la velocidad a la que fue creado levantó dudas entre las personas.

Por estigmas y prejuicios las vacunas que más generaron temor fueron las de origen chino (Sinovac y Cansino), que es de donde nació el virus que provocó la pandemia mundial que lleva más de un año.

En León ya se han aplicado tres tipos de vacunas, AstraZeneca (inglesa) para los adultos mayores y 40 a 49, Pfizer (estadounidense) para los de 50 a 59 y Cansino (china) a los maestros, muchos de ellos jóvenes.

Por primera vez llega la Sinovac a León para el grupo de 30 a 39 años de edad. Diversas instituciones de la salud informan que es una vacuna segura y aprobada por ellos. La Organización Mundial de la Salud dice sobre ella que:

"La OMS ha validado hoy el uso de emergencia de la vacuna (...) Los países, los donantes, los organismos de adquisición y las comunidades tienen la garantía de que esta vacuna cumple las normas internacionales de inocuidad, eficacia y fabricación."

¿Qué significa "uso de emergencia"?

La OMS evalúa la calidad, toxicidad y eficacia de cada vacuna, así como los planes de gestión de riesgos y requisitos relativos a la cadena de frío, entre otras cosas para considerarla segura o no. La Sinovac pasó todos los requisitos.

Explican que para su uso de emergencia se evalúa la capacidad de las vacunas durante las emergencias de salud pública para que así estén disponibles en el menor tiempo posible y así atender a la población. Para aprobarla se respetan criterios de seguridad, eficiencia y calidad.

"En la evaluación se sopesa la amenaza que representa la emergencia y el beneficio que se derivaría del uso del producto en cuestión frente a cualquier posible riesgo", señala la organización.

La vacuna está clínicamente probada en todos los grupos poblacionales.



Así funciona la vacuna china

Sobre su eficacia, la vacuna previene el coronavirus sintomático al 51 % de los vacunados. Evitó síntomas graves y hospitalización en 100 % de las personas inmunizadas. La OMS recomienda aplicar la vacuna en adultos mayores de 18 años con un periodo de dos a cuatro semanas entre cada dosis.



La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato informa que la Sinovac es una vacuna de virus inactivado. El virus pasó por una serie de pruebas para que no se reprodujera.

El biológico Sinovac es seguro y eficaz. Recuerda que la mejor vacuna es la que llega a tu hombro.

PR