Dorian cuidaba a su hermana de 7 años, es el presunto culpable de su asesinato

León-. El asesinato de la pequeña Ariadna Sofía conmocionó a sus vecinos en Jardines de Jerez. Adiós a la sonrisa de una niña de 7 años, a su saludo diario, y a su amigable personalidad. Hace cinco días su cuerpo fue velado en la funeraria Latinoamérica, tras haber sido asesinada presuntamente por su hermano Dorian, de 17 años.

Ariadna cursaba la primaria, iba seguido a la tienda de su calle. "Era una niña muy educada, muy amable", la recuerdan sus vecinos con una sonrisa y una inexplicable duda: ¿Por qué le hicieron daño de esa manera?

El 14 de julio parecía un día cualquiera, un miércoles aparentemente tranquilo. Pero al filo de las 8:45 p.m. un reporte al Sistema de Emergencias alertó sobre la tragedia: una niña de 7 años fue degollada y tenía lesiones en el ojo, el presunto responsable: su propio hermano.

Calle Tabachín a 5 días de asesinato, hace esquina con el bulevar San Pedro

¿CÓMO ERA DORIAN?

Para los vecinos de la colonia Jardines de Jerez era común ver a Dorian ir y venir por el mismo camino: la calle Tabachín. Llevaba a su hermana Ariadna a la escuela, le ayudaba con sus cosas, es su hermano mayor.

De acuerdo con testimonios, él era el más grande entre sus hermanos, además de la pequeña de 7 años, tiene otra hermana menor que él.

El aspecto de Dorian es singular, un adolescente reservado, así como sus padres, y que solo saludaba por cortesía, así es la imagen que tienen del menor.

"Era callado, pasaba aquí con su hermanita, la llevaba a la escuela. Siempre mirando hacia abajo. Últimamente se dejó crecer el cabello y el bigote, ya no iba a la escuela".

Vecinos de la zona relatan cómo fue la trágica noche, aceptan que la familia de Ariadna no cruzaba palabra con ellos

Estudió en la Secundaria General No. 9, "la de aquí a unas cuadras", dijo uno de los vecinos, pero actualmente no estudia, ya no cursó la preparatoria y pocas veces se le veía con amigos.

"Es muy reservado, igual que su familia, sus papás apenas y saludan. Salen a trabajar en la mañana, regresan. Su papá pasaba por aquí, un 12 del día, se iba y regresaba. Son muy herméticos, no sabemos mucho, no hablaban con los vecinos".

Las personas de la cuadra tienen la imagen de una familia reservada, Ariadna era la pequeña más sonriente de su círculo.

Caminar por la calle Tabachín significa encontrarse con el silencio tras una muerte. Una calle solitaria por la que pocas personas caminan, el ruido de los autos en el bulevar San Pedro y un ligero viento, es lo único que se escucha. La muerte de la menor tiene de luto a la calle Tabachín.

"Hasta se bajaron las ventas, está bien solo. Así como ve ahorita (explica un vecino comerciante) está todo el día, solo".

En este domicilio vivía la víctima de 7 años; la casa está sola, vecinos vieron a sus padres con ropa y documentos en mano, el fin de semana

EL DÍA DE LA TRAGEDIA

Del miércoles 14 de julio pocos saben con exactitud qué fue lo que pasó. El ruido de las sirenas y las patrullas afuera de la casa de Ariadna fueron el devenir de un terrible hecho.

Los vecinos cuentan a La Silla Rota que supieron del crimen al ver las unidades de la Policía Municipal, pero no escucharon un grito de auxilio de la menor, ni un acto violento; los hermanos estaban solo en la casa, al parecer sus padres estaban trabajando.

"No se escuchó nada, solamente se vieron las patrullas, el movimiento aquí", relató uno de los vecinos.

Escena de los hechos, en la colonia Jardines de Jerez, León (Foto: Cortesía)

Las autoridades encontraron a Ariadna en una de las habitaciones de la casa, entre un charco de sangre y con heridas en el cuello y en un ojo. La primera versión que se giró fue que los hermanos estaban jugando, y que se trató de un accidente, pero la manera en la que encontraron el cuerpo apuntaba a un homicidio.

Dorian era ya el objetivo de la Policía Municipal, según los vecinos, fue detenido cerca de la calle Río Mayo, en la colonia Jardines de Jerez. Estaba desubicado y tenía la ropa ensangrentada, cargaba una navaja.

Al día siguiente, la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) anunció la detención del menor de edad, pero minutos después eliminaron la publicación de sus redes sociales.

"Esta madrugada la Policía mató a una persona, presuntamente implicada en el hecho ocurrido en la colonia Tabachín de Jerez, colonia Jardines de Jerez, donde una menor de edad perdió la vida. Al detenido, quien aparentemente es hermano de la menor, se le aseguró un arma blanca".

Una fuente de la SSPL declaró a La Silla Rota que por la complejidad del caso se limitaron a dar información, justificando así la eliminación de la publicación.

Fotografía que circula de Dorian, el presunto menor implicado, tiene 17 años (Foto: Especial)

¿QUÉ DICE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES?

Aunque se desconoce la situación legal de Dorian, y lo único que se sabe es sobre su captura, la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Guanajuato indica que los menores inculpados tendrán que permanecer en un Centro de Internación, según el artículo 113.

"Consiste en hacer permanecer al adolescente en el Centro de Internación y tiene como finalidad su resguardo para favorecer, mediante la aplicación de un tratamiento integral, secuencial e interdisciplinario, su desarrollo personal, orientación y reintegración social y familiar, fomentando la seguridad y protección propias de un positivo ambiente familiar y una vinculación permanente con la comunidad".

Mientras que el artículo 114 señala que si el menor tiene entre 16 años y menores de 18, la máxima prisión que reciben es de 7 años.

"Cuando se trate de adolescentes entre dieciséis años y menores de dieciocho, éste no podrá ser menor de dos años ni exceder de siete años".

(FOTOS EN JARDINES DE JEREZ: LA SILLA ROTA)